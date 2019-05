“Apple wilde Tesla overkopen voor monsterbedrag”

En mogelijk wil het dit nog steeds.

Rondom Tesla is het eigenlijk nooit stil en ook vandaag is er weer voldoende te melden over het merk. Als we een Amerikaanse analist mogen geloven, dan heeft het techbedrijf Apple in 2013 een serieus bod gedaan om de elektrische autogigant over te nemen. Was de overname doorgegaan, dan was Apple vandaag de dag een stuk verder geweest met ‘Project Titan‘, het project bedoeld voor de ontwikkeling van autonome auto’s.

De bewering dat Apple in 2013 een bod heeft gedaan op Tesla komt niet van een of ander vaag medium, maar van het Amerikaanse CNBC. De televisiezender sprak met een analist van Roth Capital Partners, Craig Irwin, en in het gesprek liet deze weten dat Apple bereid was 240 dollar per aandeel te betalen. Bij elkaar had het dan een kleine 30 miljoen dollar moeten ophoesten voor de hele mikmak.

De analist durft niet te zeggen hoever de beide partijen waren gekomen met de onderhandelingen, wel is hij naar eigen zeggen overtuigd dat de informatie correct is. Hij heeft meermaals gecheckt bij eigen bronnen om het verhaal te bevestigen. Daar tegenover staat echter wel dat Irwin momenteel de enige is die zulke claims kan onderbouwen.

Ondanks dat het inmiddels alweer zes jaar geleden is dat Apple een dergelijk bod heeft gedaan, bestaat naar verluidt nog altijd de kans dat het bedrijf Tesla kan overnemen. Net als Google schijnt het nog interesse te hebben in de elektrische autofabrikant, zodat het een goede basis heeft om zijn eigen plannen uit te werken. Zeker nu het niet zo soepel gaat met de koers van het Tesla-aandeel, zullen we de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houden.