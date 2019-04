Opel maakt elektrisch rijden bereikbaar voor iedereen. Hier lees je hoe!

Dankzij onze vrienden uit Rüsselsheim.

Het is een fenomeen waar je anno 2019 niet meer onderuit komt: elektrisch rijden. Langzaam maar zeker neemt deze nieuwe vorm van aandrijving telkens grotere vormen aan in het autolandschap. Dat elektrisch rijden goed is voor het milieu is evident, er is immers geen directe uitstoot en het rendement van een elektromotor is vele malen hoger.

Voorheen waren de meeste elektrische auto’s te vinden in de hogere prijsklasse. Gelukkig zijn er nu opties die veel betaalbaarder zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Opel. Het merk uit Rüsselsheim is al jaren voorloper op het gebied van betaalbare geëlektrificeerde auto’s. Zo lanceerde het Duitse automerk al in 2011 de Opel Ampera, een plug-in hybride met een grote elektrische actieradius. Het Europese journaille was er dermate van onder de indruk, dat de Ampera beloond werd met de Auto van het Jaar 2011 Trofee.

De Opel Ampera is inmiddels opgevolgd door de volledig elektrische Ampera-e. De Ampera-e maakt elektrisch rijden bereikbaarder dan voorheen. Niet alleen door zijn scherpe prijsstelling, maar ook door de range van 380 kilometer op basis van WLTP. Het laden gaat tegenwoordig sneller dan ooit, nog meer reden om nu voor een elektrische auto te kiezen.

Daar komen binnenkort nog een paar redenen bij. Het Duitse merk start dit jaar met de verkoop van twee compleet nieuwe elektrische modellen: de volledig elektrische, gloednieuwe Corsa en de plugin hybride versie van de Grandland X. Een designvisie van een elektrische Opel is de GT X Experimental (afbeelding onder).

Niet alleen Opel maakt elektrisch rijden interessant, de overheid doet dat ook. Omdat elektrische rijden veel beter is voor het milieu zijn elektrische auto’s vrijgesteld van BPM en motorrijtuigenbelasting (MRB).

Mocht je de Opel Ampera-e of bijvoorbeeld de elektrische Corsa zakelijk rijden, dan kan dat tegen een bijtelling van slechts 4%. Als ondernemer kun je daarnaast ook nog eens profijt ondervinden van de MIA, de milieu investeringsaftrek. Dan kun je een groot percentage (36%) van de winst aftrekken. Hoewel een elektrische auto duurder is in aanschaf, zijn de kosten om een elektrische auto te rijden veel lager. Niet in de laatste plaats door lagere onderhoudskosten. Om energie op te vangen remt een Ampera-e met name af op de motor, waardoor de remmen ontzien worden. Ook kent een elektrische motor maar één draaiend onderdeel, in tegenstelling tot de verbrandingsmotor.

Naast het milieu en de portemonnee is elektrisch rijden vooral heel erg leuk. Het is zeer comfortabel, er zijn immers geen bijgeluiden zoals bij een verbrandingsmotor, en de auto's kennen en zeer fijn weggedrag. De elektrische motor en diens accu's zijn namelijk zo laag mogelijk geplaatst, hierdoor heeft de Ampera-e (en andere elektrische Opels) een zeer laag zwaartepunt. Ook de afgifte van vermogen en met name koppel is indrukwekkend. Het maximum koppel is namelijk beschikbaar vanaf 0 toeren per minuut.