Deze formidabele 911 Turbo-collectie gaat onder de hamer

Nog liefhebbers van luchtgekoelde 911 Turbo’s in de zaal?

Veel dingen zijn oneerlijk verdeeld in de wereld. Dat geldt ook voor de Porsche 911’s. Nu zijn er ook te weinig 911’s voor iedereen, maar alsnog is het niet eerlijk verdeeld. Sommige mensen hebben namelijk een heleboel 911’s, terwijl anderen er helemaal geen hebben.

Dit blijkt maar weer eens uit het feit dat Bonhams binnenkort een imposante privécollectie met Porsches gaat veilen. Deze bestaat uit twaalf auto’s, bijna allemaal luchtgekoelde 911 Turbo’s. De vreemde eend in de bijt is een 944, wat overigens wel een Turbo is.

Als we alle auto’s één voor één moeten behandelen wordt het artikel wel heel erg lang, maar we zullen de snoepjes uit de collectie even uitlichten voor jullie. Er zitten een aantal hele bijzondere exemplaren tussen.

Porsche 964 Turbo S (1993)

Het absolute pronkstuk van de collectie is deze 964 Turbo S. Tegenwoordig wordt de 911 Turbo S als warme broodjes verkocht, maar van deze 964 Turbo S zijn er maar 86 gebouwd. De Turbo S heeft meer vermogen dan de 964 Turbo (381 pk) en is tegelijkertijd lichter. Dit model is extreem gewild, wat blijkt uit de verwachte opbrengst van €1 miljoen á €1,2 miljoen.

Porsche 993 Turbo S (1998)

Zo zeldzaam als een 964 Turbo S is de 993 Turbo S niet, maar ook dit is een gewild collector’s item. Van deze versie zijn er ook maar 345 gebouwd. De 993 Turbo S beschikt over 450 pk, aanzienlijk meer dan zijn voorganger. Bonhams verwacht er vier á vijf ton voor te vangen.

Porsche 930 Turbo Targa (1989)

Als je dacht dat Porsche vandaag de dag alle mogelijke versies van de 911 in het gamma heeft, dan heb je het mis. Een Turbo Targa ontbreekt namelijk. Ten tijde van de 930 was deze er wél. Er zijn destijds drie stuks in België geleverd, waarvan dit zwarte exemplaar er een is. Het veilinghuis verwacht dat de auto voor een bedrag tussen de €270.000 en €350.000 wordt afgehamerd.

Porsche 930 Turbo 3.3 (1989)

Ook een ‘gewone’ 930 Turbo is een gewild model. Dit rode exemplaar dateert uit het laatste bouwjaar, wat betekent dat deze auto niet alleen het 3.3 blok heeft, maar ook de Getrag G50-handbak. De auto werd destijds gekocht door de Belgische motorcrosser Eric Geboers. Bonhams rekent op een bedrag €250.000 tot €350.000 voor deze auto.

Dit is nog maar een kleine greep uit de Turbo-collectie. Voor de volledigheid hieronder de volledige lijst, op chronologische volgorde:

Porsche 930 Turbo 3.0 (1975)

Porsche 930 Turbo 3.0 (1977)

Porsche 930 Turbo 3.3 Targa (1987)

Porsche 930 Turbo 3.3 (1989)

Porsche 930 Turbo 3.3 Cabriolet (1989)

Porsche 930 Turbo 3.3 Targa (1989)

Porsche 944 Turbo (1990)

Porsche 964 Turbo 3.3 (1991)

Porsche 964 Turbo S (1993)

Porsche 964 Turbo 3.6 (1993)

Porsche 993 Turbo (1997)

Porsche 993 Turbo S (1998)

Vermoedelijk zijn de auto’s afkomstig van een Belgische verzamelaar, want veel van deze auto’s hebben een verleden in België. Ze worden in ieder geval geveild in Parijs. De collectie maakt onderdeel uit van de Bonhams-veiling Les Grandes Marques du Monde à Paris, die over precies een maand plaatsvindt. Voor de liefhebbers van luchtgekoelde 911 Turbo’s is dit dus iets om in de gaten te houden.

Foto’s: Bonhams