Koop deze puristische 911 van Magnus Walker

Een echte puristenbak, deze 911 van Magnus Walker.

Tegenwoordig is bijna elke 911 voorzien van een turbo. Of beter gezegd, twee turbo’s. De GT3, GT3 RS en S/T zijn de enige uitzonderingen, die hebben nog de atmosferische vierliter zescilinder.

Maar er was ooit een tijd dat de turbo juist een pluspunt was. Tegenwoordig zijn turbo’s naast krachtig vooral heel erg efficiënt. Vroeger had de turbo maar één doel, meer power! Zo;n auto is de Porsche 930 Turbo Carrera van Magnus Walker.

911 van Magnus Walker: 930 Turbo Carrera

Magnus Walker is en Brit die zich al jaren niet heeft geschoren en elke auto die hij koopt gewoon lijkt te houden. De in Californië1 woonachtige Brit heeft een hele loods vol Porsches, dus af en toe moet hij een beetje ruimte maken.

Het gaat om en 911 Turbo Carrera, zoals de auto de eerste jaren in de VS heette voordat het gewoon 911 Turbo werd. De auto is ooit nieuw gekocht door een leasemaatschappij en in 1982 naar de volgende eigenaar. Die heeft hem 29 jaar onder zijn hoede gehad, in 2012 nam Magnus Walker ‘m over. Nu is tijd voor de volgende eigenaar en dat kan jij dus zijn!

De kleur Ice Green Metallic past schitterend bij het interieur Dark Green met voor de zittingen ruitbekleding. Uiteraard zijn er geweldige Fuchs-velgen aanwezig. Verder zien we mooie mistlampen en een speciale Turbo-stickerset. Vanwege de kleur van de auto valt het niet meteen op, maar het is zeker een geinige period-correct feature.

Gebruikssporen

Helemaal perfect is de auto niet. Er zijn overduidelijk gebruikssporen aanwezig, zoals je mag verwachten van een auto uit 1977. Op zich geen probleem, dan durf je er tenminste ook nog en blokje om mee te doen. Uiteraard gaat dit geen goedkoop grapje worden. Legendarische auto, beroemde eigenaar. Op dit moment wordt de 911 van Magnus Walker geveild op Bring A Trailer.

Deze loopt over 6 dagen af, dus de prijs zal nog wel ietsje stijgen en dat is het slechte nieuws. Het hoogste bod staat NU al op 140.911 dollar. Dat gaat nog wel een beetje oplopen schatten wij zo in. Kopen en verschepen nar Europa zouden wij niet direct aanraden. De Amerikaanse versies staan afgesteld op vel slechtere benzine en leveren mede daardoor minder vermogen en koppel, slechts 245 pk, terwijl de EU-spec 260 paarden aan boord heeft.

Dus dan rest nu aan jouw de vraag: wat zou jij maximaal bieden voor de 911 van Magnus Walker? Laat het weten, in de comments!