Exit Mick Schumacher: gerechtvaardigd of niet?

Is de exit van Mick Schumacher wel een juiste beslissing? Een analyse (en we vragen om je mening)

Vanochtend kregen we het nieuws dat Nico Hülkenberg de vervanger is van Mick Schumacher voor 2022. Helemaal als een verrassing kwam het niet. Gunther Steiner was al enkele maanden erg kritisch op de Duitse coureur. Vorig jaar was Schumacher nog een talent. Zeker in vergelijking met de intens slechte Nikita Mazepin.

Voordat we kijken naar de sportieve prestaties om te bepalen of Mick Schumacher terecht is gepasseerd, werpen we een blik op de carrière voor de Formule 1. Mick was in de karts heel competitief, maar zeker geen sensatie. Hij had vooral telkens een jaar nodig om op niveau te komen. Mick was altijd het tweede seizoen beter dan het eerste. Logisch, maar er zijn zat Formule 1-talenten die het eerste jaar er al staan.

Van Amersfoort

Hetzelfde beeld zien we in de Formule 1-klasses. In 2015 begint hij in de Formule 4 voor Van Amersfoort Racing. In het ADAC-kampioenschap wordt hij tiende, een jaar later (voor Prema) is hij tweede in het ADAC-kampioenschap, evenals het Italiaanse F4-kampioenschap. Dan, in 2017, maakt Mick de overstap naar de Formule 3. Daar wordt hij, wederom met Prema, twaalfde.

Het jaar erop, in 2018, wint hij het F3 kampioenschap. In de Formule 2 gebeurt exact hetzelfde, het eerste jaar wordt hij twaalfde, het jaar erop wint hij het F1-kampioenschap. Nu moeten we er wel bij zeggen dat de concurrentie minimaal was en dat een piepjonge Yuki Tsunoda slechts 15 punten minder had, terwijl de Japanner wel zijn eerste jaar beleefde.

Testrijder

In 2019 is Mick Schumacher testrijder voor Alfa Romeo tijdens de Grand Prix van de Eiffel. Helaas komt hij wegens barre weersomstandigheden niet aan rijden toe. Gelukkig kan hij tijdens de GP van Abu Dhabi dat jaar voor Haas nog een paar rondjes rijden.

2021 was een rampjaar voor Haas. De auto was zeldzaam traag. Voor Mick Schumacher is het dan lastig om jezelf te onderscheiden. Je kan nog zo’n topprestatie afleveren, als je 15e eindigt, kijkt er niemand naar.

In vergelijking met zijn teamgenoot doet Schumacher het heel aardig. In de kwalificaties kan de Duitser wel een verschil maken. Het staat uiteindelijk 19-3 voor Schumacher. De keren dat Mazepin sneller was in de kwalificatie, kwam meestal door een fout van Mick, zoals de heftige crash in Monaco in FP3. Nu was Mazepin ook behoorlijk matig naar F1-maatstaven.

Dat is een terugkerend thema bij Mick, hij crasht nog weleens. Denk aan de GP van Emilio Romagna (uit de pitstraat nota bene), de kwalificatie van de GP Frankrijk 2021 en de GP van Saudi Arabië, waarbij hij óók crashte, ditmaal na 8 ronden in de vangrail. Vangrails zijn zijn ding niet, want ook in 2022 crashte hij in Monaco en Jeddah.

Uitvalbeurten

Bij Schumacher wordt vaak gerefereerd aan de vele crashes en uitvalbeurten. Als we kijken naar de statistieken, dan valt dat heel erg mee. In 2021 viel hij drie keer uit, in 2022 slechts twee keer. Het grote probleem is wellicht dat Schumacher te weinig mooie momenten laat zien. Hij rijdt voornamelijk heel erg anoniem zijn rondjes.

Dan komen we aan bij zijn teamgenoot Kevin Magnussen. Dat is een rauwe, ongepolijste en agressieve coureur. Een soort Verstappen-light (hij doet ondergetekende denken aan Jos Verstappen). En het simpele feit is nu eenmaal dat Kevin veel meer uit de Haas VF-22 haalt dan Mick.

In het kwalificatieduel staat het 15-6 voor de Deen. Qua punten delft Schumacher ook het onderspit: 25 voor K-Mag en 12 voor Mick. Schumacher heeft tijdens de GP van Engeland (P8) en Oostenrijk (P6) zijn visitekaartje zeker afgegeven. Als de mogelijkheid zich voordoet, kan hij zeker rijden. Hij liet het dit jaar te weinig zien. Magnussen bewijst dat er met de auto veel meer mogelijk is.

Is de exit van Mick Schumacher terecht?

Dan tenslotte hebben we Nico Hülkenberg en daar wringt de schoen toch wel een beetje. Nico is een geweldige jongeman en uitstekend coureur. Hij draait echter al drie jaar niet meer mee in de F1. Zijn invalbeurten waren meer dan puik, maar het is niet dat het talent van Hülkenberg onmisbaar is.

Waar je met Schumacher nog een coureur voor de toekomst hebt, is dat met Nico niet het geval. Qua snelheid zijn Hülkenberg beide heel erg aan elkaar gewaagd. Hülkenberg is wel iets voorzichtiger en meer ‘Button-esque’ in zijn benadering. Volgens Haas ligt het aan de ervaring van Nico dat ze voor hem hebben gekozen.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Wat vind jij van de exit van Mick Schumacher ten faveure van Hülkenberg? Is dat een logische keuze? Of had Schumacher nog een jaartje nodig om te moeten rijpen? Laat het weten, in de comments!