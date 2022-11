Wij weten wel een leuke motor voor in bijvoorbeeld je Golfje

Omdat een Golfje zich uitstekend leent voor tuningsdoeleinden, weten wij wel een motor waarmee je écht de koning van de parkeerplaats van de McDonalds wordt!

Afgelopen week schreven we hier nog over een flink aangepakte Golf II. Dat ding was niet alleen uiterlijk aangepakt, maar ook onderhuids was er het een en ander aan versleuteld. Zo zat er de vierwielaandrijving van een Audi TT in, maar het klapstuk was toch wel de 3.2 liter V6 van Audi in het vooronder.

Allemaal hartstikke mooi natuurlijk, maar volgens sommigen niet mooi genoeg. Op onze Facebookpagina ging het bijvoorbeeld helemaal los dat de 250 pk die het blok leverde maar magertjes was en dat een beetje 4-pitter met turbo rondjes om deze creatie heenrijdt,

Nou, om die mensen de mond te snoeren hebben wij dé motor voor je gevonden.

Koop de motor van een Ferrari Enzo

Want wat dacht je van een volvette 6 liter V12 in je Golfje. En dan niet zomaar eentje van een ‘ordinair’ merk als Mercedes of BMW, maar een Italiaanse volbloed. Juist ja, de V12 uit een Ferrari. En om je nog meer ‘king of the parkeerplaats’ te maken, is het ook niet een huis- tuin- en keuken V12 van Ferrari.

Nee, het is er eentje die normaal gesproken huist in de Enzo. Kijk, nu hebben we het ergens over. Je kunt gewoon een motor oppikken die in de hypercar van Ferrari uit de zero’s had moeten zitten. Had moeten zitten ja, want hij heeft er nooit ingezeten.

Het is dus geen afgeragd exemplaar dat uit een gecrashte Enzo is gehaald, maar een werkelijk gloednieuw exemplaar. En om het nog mooier te maken, hij zit zelfs nog in het originele krat waar Ferrari hem destijds zelf in heeft gestopt. En de motor is bovendien helemaal compleet, alles zit erop, dus hij is plug and play.

Je krijgt zo wel een heel duur Golfje

Dus, ben jij bezig met een project om je Golfje van iets meer ‘oempf’ te voorzien en wil je echt opvallen op de wekelijkse meeting met je soortgenoten, neem dan eens een kijkje op de site van Sotheby’s. Daar wordt hij namelijk geveild. Neem alleen wel voldoende pecunia mee, want een koopje is het niet.

De verwachte opbrengst ligt namelijk tussen de 200.000 en 300.000 dollar. En in Euro’s is dat ongeveer net zoveel. Maar ach, als je de centen toch hebt liggen en je wil alle Golfrijders met een viercilinder turbo de mond snoeren, is het best een puike investering toch?

Het is dat wij hier geen van alleen een Golfje hebben, anders hadden we hem zo gekocht! Dus doe jij het dan maar!