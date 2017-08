Exotisch huis in Leidschendam komt met 2 garages

Wat hebben we hier?!

Blader door de gallery en je zou zweren dat je te maken hebt met een luxe appartement in Manhattan, New York op de 45ste verdieping. Niets van dit alles. Dit stukje architectuur tref je in Leidschendam en de woning staat momenteel te koop.

De advertentie op Funda wordt, om wat voor reden dan ook, in het Engels omschreven. Ik krijg door de tekst bijna het gevoel alsof we in Californië leven.

Less than 25 minutes from the Amsterdam national airport Schiphol, 30 minutes to the Port of Rotterdam, just 15 minutes from The Hague city center and a stone’s throw from the North Sea beaches.

De bewoners zijn klaarblijkelijk fan van dikke SUV’s. Het huis komt met twee garages (klik hier als dat niet genoeg is) en in één van de garages staan twee Range Rovers. Je kunt twee personenauto’s per garage kwijt.

Het appartement is gelegen op de vierde verdieping en beschikt over zeven kamers en er is een jacuzzi. Al die luxe komt uiteraard met een vraagprijs, het penthouse wordt aangeboden voor 2,5 miljoen euro. Een smak geld, maar als het je smaak is kun je er zo in. Niet je ding? Hard doorlopen, of overweeg bijvoorbeeld dit rustige huis in Limburg.