Tickets voor Spa-Francorchamps, we geven ze weg!

Nog geen tickets voor de F1-race in Belgie? Autoblog to the rescue.

Dankzij Renault kunnen we twee setjes met tickets weggeven. Het gaat om 2 kaartjes voor vrijdag (tijdens de trainingen) en om 2 kaartjes voor de race op zondag! Via de reguliere weg zijn alle kaarten inmiddels uitverkocht, maar je kan er dus nog steeds bij zijn. Winnen is simpel, geef in de reacties bij dit artikel aan waarom jij, als doorgewinterde AB-lezer, recht hebt om die tickets te ontvangen. Meedoen kan tot morgen (woensdag 16 augustus) om 18u, daarna gaan we een selectie maken.

PS: mocht je uitverkoren zijn, dan nemen we contact op via het mailadres dat bij je account hoort!