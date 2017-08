Durf jij? Bijna 200.000 euro voor een 707 pk sterke Dodge

Alleen liefhebbers met teveel geld durven dit aan.

200.000 euro. Daar heb je een tweedehands Aston Martin DBS, Ferrari 458 of een Porsche Cayman GT4 voor. Of doe het helemaal anders en koop deze Dodge Challenger Hellcat en zet er gele platen op.

In de Verenigde Staten is de Hellcat er vanaf 64.195 dollar. Een Nederlandse prijs is er niet, want het merk is niet actief met verkoopdealers in Europa. Wil je toch zo’n extreme musclecar rijden, dan ben je aangewezen op een specialist. In Rotterdam is er zo’n specialist en momenteel heeft dit bedrijf een Challenger SRT Hellcat uit 2016 te koop staan. De meerprijs ten opzichte van de Amerikaanse vanafprijs maakt je aan het huilen. De auto wordt aangeboden voor 195.000 euro, of 85.000 euro exclusief BTW & BPM.

Het gaat hier om een rode Hellcat met slechts 10 kilometer op de teller. De hete Challenger is goed voor 707 pk en 881 Nm koppel uit een 6.2 HEMI V8. Zowel het vermogen als het Nederlandse prijskaartje zijn niet voor de poes.