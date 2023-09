Van toiletjuffrouw tot rijinstructeur

Steeds meer rijinstructeurs hebben geen traditionele achtergrond.

Als jij je eerste autorijles ondergaat denk je vast niet na over het verleden van de rijinstructeur naast je. De kans bestaat dat deze nog maar net in het vak zit en een carrièreverleden heeft die niks met lesgeven of iets in die vorm te maken heeft.

Er is een toenemende mate aan zij-instromers. Dat zegt Gijs Kantelberg van de VerkeersAcademie, opleider van rijinstructeurs, tegenover de Telegraaf. Mensen die hun carrière, al dan niet noodgedwongen, op de schop gooien en zich omscholen tot instructeur. Het verleden is heel divers. De één is kledingverkoper, de ander stond achter de tap in een café.

Rijinstructeur opleiding

Uiteindelijk maakt het verleden van een rijinstructeur in principe ook niet uit. Het gaat erom dat hij of zij het felbegeerde papiertje heeft om jouw legaal op te leiden. Een fijne rijinstructeur heeft geduld, is een aardige vent of dame, maar weet je ook in korte tijd hoe je moet autorijden. Niets is zo vervelend als een rijinstructeur naast je waar je geen klik mee krijgt.

Rijinstructeurs in opleiding zijn niet de jongste mensen. Niet zo gek als je gaat omscholen, dat doe je normaal gesproken niet als je 25 bent. De VerkeersAcademie zegt dat de gemiddelde leeftijd tussen de 40 en 45 jaar ligt.

Het behalen van een rijbewijs is anno 2023 behoorlijk aan de prijs. Een uurtarief van 70 euro voor een rijinstructeur is al heel normaal. De kosten zijn natuurlijk ook gestegen, denk alleen al aan de steeds duurder worden nieuwe auto’s.

Dit jaar verwelkomt De VerkeersAcademie in totaal 550 nieuwe instructeurs. Voor corona hadden de meesten een achtergrond in de transport of het openbaar vervoer. Dat is nu dus een ander verhaal, met een groot deel van de nieuwe instructeurs die een totaal andere carrière hebben bewandeld.