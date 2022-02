Extra dikke Maserati Fuoriserie modellen zijn lekker dik

Deze extra dikke Maserati Fuoriserie zijn eindelijk lekker dik, geen gekkigheid.

Maserati is een exclusief merk. Zeker als je de verkoopcijfers gaat vergelijken met die van zijn concurrenten. Met name in Duitsland doet de concurrentie het aanzienlijk beter. Maar jullie aller Ome @jaapiyo zal zeggen dat Maserati ‘echte’ Premium is. De Duitse merken verkopen erg veel kleine voorwielaandrijvers.

Maserati heeft (nog) geen concurrent voor een A3, 1 Serie of A-Klasse. Bij Maserati lachen ze om de gedachte van (bijvoorbeeld) een GLB-concurrent. Nee, dan kun je beter genieten van een goede bord pasta en glas Chianti.

Extra dikke Maserati Fuoriserie

Maar het kan natuurlijk zijn dat de mensen die een Maserati nu kopen, toch iets bijzonders willen. Ze kiezen immers niet voor niets voor een Maser, niewaar? Daarvoor heeft Maserati de Fuoriserie. Dat is niet een bestanddeel dat je terugvindt in je tandpasta, maar een speciale afdeling waar ze al je wensen waar maken. Nu is dit niet nieuw, want we introduceerde de Fuoriserie al een tijdje geleden.

De voorbeelden waren alleen niet goed gekozen. Het begon met drie rammend ordinaire en kitscherig uitgevoerde Maserati’s. Daarna dachten ze bij Maserati dat het leuk was om een zwarte uitvoering van en Ghibli te maken (de Fragment).

Birdcage

Voor nu hebben we drie enorm dikke Maserati’s voor je. De basis is in alle gevallen een Trofeo, dus met de enorm sterke biturbo V8 met 580 pk. We beginnen met de Ghibli Trofeo. Die is gespoten in Blu Maserati en voorzien van een klassieke Birdcage-livery.

Die livery zagen we later ook op de MC12 en reken maar dat je ze gaat zien op de nieuwe MC20 Stradale. De velgen zijn ‘Dark Orione’ en daarachter zien we geanodiseerde rode remklauwen. Het interieur is voorzien Zegna Pelleressuta-leder. Aanzielijk beter dan het veel te strak getrokken kippenleer dat je ziet in Duitse auto’s.

Uiteraard is er ook een Fuoriserie-versie van de de Maserati Levante Trofeo. Hierbij heeft Maserati iets meer durf getoond qua kleur. De populaire crossover is namelijk uitgevoerd in ‘Orange Zest’.

De velgen zijn een 22 inch grote breedset, wederom in Orione, ditmaal met hoogglans zwarte remklauwen erachter. Grappig hoe een Italiaanse altijd beter wegkomt met aparte kleuren dan een Duitse auto. Z

Quattroporte

De mooiste is wat ons betreft echter de Quattroporte Trofeo Fuoriserie. De kleur is namelijk Verde Royale Metallic. Ook hier Orione-velgen (21 inch ditmaal!) en hoogglans zwarte remklauwen. Het interieur is wederom van Zegna. Het is het zogenaamde Pelleressuta-leder. Dat zijn dunne reepjes leer die Zegna als stof aan elkaar weeft. Het resultaat is erg bijzonder.

Prijzen zijn niet bekend. Wel heeft Maserati een enquete voor je om erachter te komen welke Fuoriserie het beste bij jouw persoonlijkheid past.

