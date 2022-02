Zoveel premie betalen jongeren voor hun autoverzekering

Het is bijna niet leuk meer, zoveel premie betalen jongeren. Jonge bestuurders betalen zich scheel aan autoverzekering. Dat is op zich niets nieuws. Maar hoeveel is het eigenlijk?

Het wordt jongeren niet heel erg makkelijk gemaakt. De leeftijd om de kroeg in te mogen is gestegen naar 18 jaar. En ben je dan eindelijk 18, gooit de overheid een lockdown in voor bijna twee jaar. Het halen van een rijbewijs ging ook al erg lastig vanwege enorme wachtrijen voor het theorie- en praktijkexamen.

Maar stel, je hebt je overal doorheen gevochten. Je bent net als al je leeftijdsgenoten keihard gaan werken bij een supermarkt of bezorgservice. Na twee jaar sparen heb je eindelijk je rijbewijs gehaald en kun je eindelijk je eerste auto kopen. Precies op het moment dat er enorme inflatie is en een schaarste op de automarkt. Hierdoor betaal je veel te veel voor een Toyota Aygo of Volkswagen Fox.

Verrassing

Maar de grote verrassing moet dan nog komen in de vorm van de verzekering. Je zult immers no-claim moeten gaan opbouwen. Maar hoe hoog is het eigenlijk om als beginnend bestuurder aan de bak te gaan? Welnu, verschrikkelijk!

Vergelijkingssite Geld.nl heeft een onderzoek uitgevoerd om te zien wat de premies nu daadwerkelijk zijn. Uiteraard zijn we altijd al op de hoogte van het feit dat jongeren meer betalen, dan ouderen met 20 jaar no-claim, maar hoe hoog is het bedrag?

Zoveel premie betalen jongeren voor hun auto

We hebben het antwoord voor je: 2.180 euro per jaar. Ja, als jongere tot 21 jaar betaal je 2.180 euro per jaar aan verzekering. Dat is 181,67 euro per maand enkel en alleen aan autoverzekering.

En het lijkt ons sterk dat iedereen een Bentley Continental GT rijd als eerste auto. Om even in perspectief te plaatsen hoeveel 2.180 euro per jaar is, de gemiddelde automobilist betaalt zo’n 987 euro per jaar, omgerekend 82,25 euro per maand.

Uiteraard is het bedrag sterk afhankelijk van de auto die je rijdt en de woonplaats. Bij het onderzoek hebben ze daarmee rekening gehouden. Als je in Dokkum woont en een Toyota Aygo (daar is ‘ie weer!) wil verzekeren, dan ben je alsnog 117 euro per maand kwijt.

Meer lezen? Deze hatchbacks hebben de motor achterin!