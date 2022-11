Extra heftige Maserati MC20 is heftig

Precies zoals Rick Brandsteder zou zeggen: heftig…. Dat geldt voor deze extra heftige Maserati MC20.

We kunnen nog steeds niet begrijpen dat de Maserati MC20 er is. Het Italiaanse merk heeft een wat verouderd modelgamma met een Ghibli (M157) en Quattroporte (M156). Beide stammen uit tijden dat Jeremy Clarkson nog gewoon Top Gear presenteerde en nog niemand van het woord fracas had gehoord.

In plaats van een nieuwe sedan hebben we nu een supercar, de MC20. In principe zijn we daar behoorlijk lyrisch over. Het is een zogenaamde ‘vriendelijke’ supercar voor de petrolhead. Eentje waar je bij wijze van spreke dagelijks mee zou kunnen rijden. Ook qua styling is het een ingetogen supercar. Natuurlijk, het is een sportieve auto dus je valt wel op, maar in zijn segment is de sportieve Maserati heel erg behoudend.

Extra heftige Maserati MC20

Volgens sommigen zelfs te behoudend. Zowel qua styling, prestaties en rijcapaciteiten. het is een Maserati en die mag niet sneller, beter of dramatischer zijn dan een Ferrari. Laatst kwam er al deze dikkere MC20 Novitec voorbij. De Duitse tuner zei al niet te veel onderdelen te gaan maken, daar ze verwachten dat de meeste Maserati-eigenaren er geen interesse in hebben.

Bij Mansory denken ze er anders over. Ze gaan als een Temptation Island-deelnemer helemaal all the way met de nieuwe MC20. Dus niet alleen een spoilerlip, ander velgtype en sportuitlaat, maar een compleet arsenaal aan upgrades. Denk aan een complete carbon bodykit met splitters, canards, luchtinlaten, spiegelkappen, skirts, diffusor en spoilers. Ook is er een carbon motorafdekking a la Opel Manta in de jaren ’80. Om te zorgen dat je nog naar achteren kunt kijken, is er een extra camera.

Verdere upgrades

Middels verlagingsversen ligt de heftig uitziende MC20 van Mansory nog een stuk lager bij de grond: 2,5 centimeter. De wielen zijn voor 21 inch en achter 22 inch. Waarschijnlijk moeten we deze auto in het echt zien om het te kunnen begrijpen. Maar als je een heftige Maserati MC20 wil, wil je dan eigenlijk niet een Ferrari? Die kun je ook naar Mansory brengen…

Over technische upgrades weten we verder nog niets. Het is een zogenaamde preview. We gokken erop dat ze bij Mansory daar wel mee bezig zijn. Het is bijna niet voorgekomen dat ze zo wild uitpakken en dan niet de motor een flinke krachtskuur te geven.

