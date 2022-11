Dít is de betrouwbaarste auto van 2023!

De discussie om de betrouwbaarste auto van 2023 is minimaal niet zo interessant.

Ondanks dat we allemaal autoliefhebber zijn op de redactie, kan niemand een peil erop trekken welke auto’s het meest betrouwbaar zijn. Natuurlijk, Japanse en Zuid-Koreaanse auto’s zijn verstandiger dan een oude dikke Duitser of Brit. Natuurlijk zijn we ook ervaringsdeskundige (niemand heeft zoveel Alfa Romeo’s gehad als @wouter). Maar elke keer als we geconfronteerd worden met de statistieken, is dat altijd zo’n ‘huh?’-moment.

Vandaag ook. De resultaten van een enorm TüV-onderzoek zijn bekend en uiteraard krabbelen we ons achter de oortjes. De betrouwbaarste auto van Duitsland is namelijk… De Mercedes-Benz B-Klasse. Je weet wel, de verstandige compacte familie-Benz voor mensen met voorliefde voor voorwielaandrijving.

Meest betrouwbare auto voor 2023

Uiteraard is het de TüV en doen ze alles in categorieën. Overall is de compacte Mercedes-Benz het beste, maar hoe zit het met de categoriën? De B valt in de categorie ’tot en met 3 jaar oud’ met een storingspercentage van 2%. Op nummer 2 staat de Mercedes-Benz GLC-Klasse (2,3%), gedeeld met de Volkswagen Golf Sportsvan (ook 2,3% dus). De Audi Q2 (2,4%) en Audi Q3 (2,6%) completeren de top 5. Wat? Duitse auto’s scoren bovenaan in een Duits onderzoek? Ja, Duitsers kopen voornamelijk Duits, natuurlijk. Dus komen er veel Duitse auto’s voor de Duitse APK (dat de TüV natuurlijk is).

Cayenne betrouwbaarder dan Honda Jazz

De interessante auto’s komen in de andere categorieën naar boven. In de categorie tot 5 jaar oud staan de Porsche 911 (2,7%) en Mercedes-Benz SLC (4,1%) respectievelijk op 1 en 2. Sterker nog, de Porsche 911 staat in alle andere categorieën bovenaan! Ook tot en met 7, 9 en 11 jaar oud. Uiteraard neemt het storingspercentage toe naarmate auto’s ouder worden. Opvallend is dat tot 11 jaar oud een Porsche Cayenne (14,8%) een stuk storingsvrijer is dan een Honda Jazz (17,2%). Huh? Een rijdende money-pit betrouwbaarder dan een Japans uurwerk? Ja, statistieken liggen niet.

Interpretatie

Je moet de statistieken wel juist interpreteren. Een punt van afkeuring is een punt van afkeuring. Een lampje dat niet werk (bij de Honda) of een complete transmissie van de Cayenne, geldt als 1 storing. Ook zien we dat leeftijd een grote boosdoener is (waarschijnlijk ook door de toegenomen kilometerstand). We kunnen ons voorstellen dat de 911 zo hoog scoort omdat men hier over het algemeen erg goed voor zorgt. Waar een 10 jaar oude BMW de dealer zelden zal zien, is dat bij de 911 niet het geval.

Minst betrouwbare auto

Dan de minst betrouwbare auto’s. Tot 3 jaar oud is de Dacia Logan (11,6%) het slechtst volgens de TüV. De hele top 10 staat vol met Dacia‘s, opvallend genoeg. Tot 5 en 7 jaar oud is de Dacia Duster het meest storingsgevoelig (18% en 24,4%). Een stabiele factor zijn de BMW X5 en BMW X6: die staan in de top 10 tot 3, 5 en 7 jaar oud. Tot 9 jaar oud is de Dacia Logan het minst betrouwbaar (32,9%) en de Renault Clio (waarvan de Logan zijn techniek deelt) is de minst betrouwbare auto in het gehele overzicht met een storingspercentage van 36,4%.

Tenslotte: als wij het hebben over betrouwbare occasions, gaat het al vaak over auto’s die ouder zijn dan 11 jaar. Die eerste 11 jaar overleven auto’s wel. Vaak begint het daarna spannend te worden en zien we dat Japanse en Zuid-Koreaanse auto’s alsnog beter scoren. Althans, die draai geven wij eraan. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar de interpretatie die jij aan deze statistieken geeft. Het gehele TüV-rapport kun je hier lezen!

Meer lezen? Dit zijn de betrouwbaarste automerken van 2022!