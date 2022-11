Fisker gaat expres slechte auto’s verkopen

Fisker gaat gewoon expres slechte auto’s verkopen die nog niet af zijn. Als Tesla het kan, waarom Fisker dan niet?

Het is nog best lastig om een elektrische conceptauto in productie te nemen. Dat geldt met name voor fabrikanten die jarenlange ervaring hebben met auto’s met verbrandingsmotor. Het is nog lastiger voor automerken die vanaf 0 moeten beginnen. Ondanks de tientallen nieuwe merken die de afgelopen jaren zijn aangekondigd, is alleen Tesla echt doorgebroken. Op dit moment lijkt het met Rivian en Lucid de goede kant op te gaan, maar dat is alsnog meer een invulling van een niche dan keiharde aantallen in de middenklasse.

De groei van Tesla ging ook niet zonder slag of stoot. De EV-gigant is voor veel EV-startups een voorbeeld van hoe het moet. De inmiddels door velen verheerlijkte goddelijkheid Elon Musk heeft in de jaren wel wat impopulaire beslissingen gemaakt die uiteindelijk goed bleken uit te pakken.

Andere merken gaan dat nu kopieren. Vandaag is het de beurt aan Fisker, dat expres slechte auto’s gaat verkopen. Inderdaad, zoals Tesla ook deed. Dat meldt Automotive News.

Bewust

Dat is een bewuste keuze van Henrik Fisker. De Deen, die pikant genoeg ooit de eerste schetsen voor de Model S maakte, probeert wéér voet aan de grond te krijgen met een nieuwe auto. In dit geval de elektrische crossover, de Fisker Ocean. Henrik wil koste wat het kost de auto’s op tijd afleveren, maar daar moeten concessies voor gedaan worden. Dit betekent dat sommige electronica niet aanwezig zal zijn in de auto’s die als eerste worden afgeleverd. Met slechte auto’s bedoelen we in deze context: auto’s die nog niet ‘af’ zijn.

De productie van de Fisker Ocean begint volgende week. Dan lopen de eerste exemplaren van de band in het Oostenrijkse Graz. De auto’s – die Magna Steyr gaat bouwen – zullen echter niet ‘af’ zijn. Items de Blind Spot Monitor, lichtsensor en Lane Assist zullen schitteren door afwezigheid. Ook triviale zaken als cruise control zullen ontbreken. Het bidirectioneel laden (van Fisker naar een andere EV of van Fisker naar je huis bijvoorbeeld) zal tot 2024 niet mogelijk zijn.

Fisker gaat expres slechte auto’s verkopen: niet uniek

Heel veel andere zaken zullen in 2023 al aanwezig zijn op de Fisker Ocean. Uiteraard zullen de auto’s die afgeleverd worden zonder deze features, later wel er van voorzien worden. Volgens Henrik Fisker moeten ze de auto’s zo snel mogelijk afleveren en wil hij de klanten niet laten wachten.

Heel erg nobel, natuurlijk, maar het betekent ook dat hij eerder zijn geld binnen heeft. Een ander ding is natuurlijk OTA, middels over the air-updates is het wat makkelijker een voorziening te retro-fitten en te activeren. Overigens is Fisker zeker niet de enige fabrikant die het op deze wijze oplost. Zeker met de chiptekorten zijn er meer merken die auto’s afleveren die (nog) niet helemaal klaar zijn.

Via: Inside EVs

Meer lezen? Deze auto’s werden gemaakt in de Steiermark!