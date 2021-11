Foutste auto van 2021 richt pijlen op nieuwe Mercedes SL

Dit moet wel de foutste auto van 2021 zijn. Maar er is goed nieuws voor als je net de Mercedes SL gemist hebt.

Binnenkort wordt de nieuwe Mercedes SL gelanceerd. De grote cabrio van Mercedes is onlangs onthuld na misschien wel de langste teaser-campagne aller tijden. Het was overigns het wachten meer dan waard, want wat is het een plaatje geworden.

Maar stel, je had net even gemist dat er een nieuwe SL aan kwam. Omdat je een enigszins praktische cabrio ‘nodig’ had, kocht je een BMW M850i xDrive Cabrio. Een geweldige auto die eigenlijk geen concurrenten heeft. Maar ja, nu met die SL op komst rijd je wel ineens in het tweede garnituur rond. Je wil 2 Unlimited, geen Magic Affair, Twenty4Seven of Capella.

Foutste auto van 2021

Daarbij kan de Manhart MH8-700 je helpen. De basis van de auto is de M850i xDrive Cabrio. Je kunt een nieuwe aanleveren, maar als je er al een tijdje mee rijdt, ben je alsnog van harte welkom. Manhart leeft zich flink uit op de M850i. We vangen aan met de motor. Er zijn nieuwe sporluchtfilters, een grotere interooler, hybride turbo’s en een nieuwe ECU. Daarnaast is er een RVS-sportuitlaat met kleppen voor ordinaire scheetjes en pufjes.











De uitlaten zijn door Manhart voorzien van carbon eindstukken. Verder zijn er race downpipes zonder katalysator en een OPF-delete. Manhart haast zich erbij te zeggen dat het alleen voor export is. TüV-goedkeuring is alleen mogelijk met de katalysator en OPF op zijn plaats. De software van de achtttraps ZF-automaat is ook verbeterd. Aan de remmen veranderde Manhart niets. In overleg met de klant kunnen ze wel het een en ander voor je regelen.

Velgen

Het resultaat is een maximumvermogen van 710 pk en een maximumkoppel van 925 Nm. Standaard is dat 530 pk en 750 Nm. Over prestaties van de MH8 700 Cbariolet wordt met geen woord gerept, maar een M8 Cabrio kun je wel voor blijven. Ook een M8 Competition Cabrio moet geen probleem zijn. Als laatste zijn er de uiterlijke wijzigingen. Die zijn heel erg eenvoudig, maar niet subtiel.

De enorme Concave One-velgen zijn voor 9×20 (met 245/35 banden) en achter 10,5×20 (met 275/30 banden). Verder ligt de M850i van Manhart 30 millimeter lager dankzij H&R veren. Oh ja, ze hebben de auto voorzien van gouden striping én logo’s in het interieur. Daarmee is het toch wel de foutste auto van 2021, of niet?