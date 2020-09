'Extra lange Ford Kuga zevenzitter op komst' - Autoblog.nl

De extra lange Ford Kuga zevenzitter en de identieke Escape met drie zitrijen kunnen volgend jaar al arriveren.

Nog niet zo heel erg lang geleden werden de Ford Kuga en Ford Escape geïntroduceerd. De Kuga kunnen wij hier in Europa ook kopen, de Escape is de Amerikaanse versie. Beide zijn overigens grotendeels identiek.

Ondanks dat de modellen nog maar net op de markt zijn ze bij Ford al aan het broeden op een nieuwe variant. Niet een opvolger of iets dergelijks, maar een aanvulling voor het huidige model.















Extra lange Ford Kuga

Op dit moment is Ford bezig met het ontwikkelen van een zevenzits Ford Escape met drie zitrijen, aldus het Amerikaanse Ford Authority. Deze wordt nu nog aangeduid met de code CX430.

De auto zal op hetzelfde platform (C2) staan als de gewone Kuga, Escape en Bronco Sport. Het platform wordt verlengd (grotere wielbasis) om zo meer ruimte te creëren. Een extra lange Ford Kuga, dus.









Afwijkend ontwerp

Niet alleen de wielbasis zal anders zijn bij de extra lange Ford Kuga, ook het ontwerp wordt wat aangepast. De Ford Escape en Kuga hebben een schuin aflopende daklijn, grote kans dat dit wat rechter wordt. Ook het dak zal langer en hoger zijn.

Bijzonder is dat de lange versie ook leverbaar zal zijn met de PHEV-aandrijving, iets dat niet bij alle concurrenten mogelijk is. Daarmee kan de Fords crossover zich dan onderscheiden.

Opvolger S-Max en Galaxy

De zevenzits Escape is voor ons Europeanen stiekem een belangrijke auto. Voor Ford dus ook. De Ford S-Max en Galaxy krijgen geen opvolger en zijn niet meer op alle markten leverbaar (zoals de onze).

Een zevenzits Ford Kuga kan dat gat dan keurig opvullen. Ook is er namelijk geen zevenzits Ford Grand C-Max, dus de hoop is zo wel een beetje gevestigd op de Extra lange Ford Kuga.

Introductiedatum extra lange Ford Kuga

Sowieso is een crossover véél populairder dan een MPV, dus het lijkt een logische keuze te zijn. Er is nog geen officiële bevestiging, maar in de wandelgangen wordt gesproken over model year 2022, dus na de zomer in 2021.