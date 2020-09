Suzuki Across prijs is bekend (en schrikbarend hoog) - Autoblog.nl

We moesten even schrikken van de Suzuki Across prijs. Goedkoop is ‘ie niet geworden, namelijk.

Het is een van de jongste toevoegingen aan de Suzuk-range: de Across. Nee, het gaat hiet niet om een Mercedes vrachtwagen, maar een medium crossover met plug-in hybride aandrijving. De reden daarvoor is simpel. Suzuki concentreert zich veelal op compacte auto’s met relatief eenvoudige motoren.

Deze auto’s dienen ook betaalbaar te zijn om te produceren, aan te schaffen en te onderhouden. Maar de eisen zijn nu dermate streng geworden dat fabrikanten zich in allerlei bochten moeten wringen om boetes te voorkomen.

CO2-uitstoot

Dus de lage verbruikscijfers van een Suzuki Ignis of Swift zijn niet voldoende. Je moet aankomen met onrealistische cijfers, eigenlijk. Vandaar de Suzuki Across. De auto is eigenlijk een Toyota RAV4 plug-in hybride met Suzuki badge.

De auto heeft een lage CO2-uitstoot (22 gram per kilometer volgens de WLTP). Je zou dus kunnen aannemen dat de Suzuki Across prijzen zeer interessant zijn, maar helaas: het apparaat is erg prijzig.

Suzuki Across prijs

Want Suzuki wil graag 65.000 euro ontvangen als je een Acorss komt ophalen. Nu zijn ze de zwakste niet bij Suzuki en hebben de PHEV compleet uitgerust. Hij zakt bijna door zijn dempers van de uitrusting.

Stoelverwarming (ook achter!), stuurwielverwarming, Android Auto/Apple Carplay, Lane Assist, Blind Spot Monitor, bordenherkenning, adapatieve cruise control, 19 inch velgen en climate control zijn allemaal standaard.

Specificaties Across

Alle gegevens kun je in het introductie-artikel lezen, maar we zullen het even kort voor je samenvatten: de Suzuki Across heeft een 2.5 benzinemotor met 185 pk, deze werkt samen met een elektromotor die 183 pk levert. De achteras heeft nog eens 55 pk sterke elektromotor tot zijn beschikking.

Alle bij elkaar is het maximale systeemvermogen 306 pk, waardoor de Suzuki Across in 6 tellen naar de 100 km/u kan accelereren. Op de 18,1 kWh-batterij kun je zo’n 75 km elektrisch rijden, aldus de WLTP. Voor de caravanners onder ons: de Suzuki Across mag 1.500 kilogram trekken.

Concurrentie

Het is een beetje lastig bepalen welke auto’s nu concurrenten zijn, nu bekend is wat de Suzuki Across prijzen zijn. Want de auto is vrij prijzig, waardoor de Across automatisch in een ander segment terecht komt.

BMW X3 xDrive30e

€ 62.306

Jazeker, de BMW X3 valt ook gewoon in het budget. Sterker nog, de X3 is zelfs een tikkeltje goedkoper. Het is niet dat je qua prestaties te kort komt, want de X3 heeft een 292 pk sterke PHEV-combinatie met vergelijkbare prestaties. Wel een groot verschil is de uitrusting, want de X3 is vrij sober uitgevoerd in vergelijking met de Suzuki Across.

Volvo XC60 B6 Recharge

€ 64.995

Jazeker, je kan ook gewoon een van de populairste auto’s in deze klasse bestellen. Het relaxte van zo’n Volvo XC60 is dat je wel een fraai premium-interieur hebt en een premium-uitstraling, maar dat opties, pakketten en pk’s niet de hoofdprijs kosten. In dit geval kun je kiezen voor de Business Pro die gewoon prima is uitgerust, maar niet zo luxe als de Suzuki Across. Op de sprint is de Volvo nog sneller dan de Suzuki, maar de Volvo gaat niet harder dan 180 km/u.

Mercedes-Benz GLC300e Business Solution AMG

€ 65.395

Tsja, de Suzuki Across prijs zorgt er ook voor dat je een heuse Mercedes-Benz voor de deur kunt zetten. We moesten even driemaal onze ogen uitwrijven, maar je hebt voor 65 mille dus ook gewoon een keurige GLC300e. Deze heeft meer power dan de concurrentie. Je zou denken: die moet wel erg kaal zijn, maar nee: een Business Solution AMG (of Luxury) is gewoon mogelijk voor hetzelfde geld als de Suzuki Accros.

Land Rover Discovery Sport P300e PHEV SE R-Dynamic

€ 65.250

Ook bij Land Rover kun je goede zaken doen voor 65 mille. De Discovery Sport is er nu ook als PHEV voor het geld kun je een SE R-Dynamic uitzoeken. Je kan ook de sportieve opsmuk opzij zetten en nog meer luxe ontvangen met een HSE-uitvoering. Die is ook 65 mille, namelijk. Zo krachtig als de Volvo of Mercedes is de Land Rover niet, maar met 309 pk komt je niet snel iets te kort.

Conclusie:

De Suzuki Across lijkt iets aan de prijzige kant te zijn. Gelukkig hebben we @jaapiyo die ons verteld hoe de Suzuki Across prijs tot stand is gekomen:

Paar externe marketeers hebben om de tafel gezeten voor een ‘pow wow’ met de honcho van Louwman. Die laatste zei ‘het is een dure RAV4 met batterij dus laten we zeggen 48.995’. Toen streelden de marketeers even langs hun kekke montuurtjes, lieten ze een passende pauze vallen en zei een van hen ‘maar wat als het een BMW X5 is voor minder…’ waarna alle marketeers simultaan de baas van Louwman aangrijnsden met lichtjes opgetrokken fleeky wenkies.



De baas wist dat hij uitgespeeld was en nog maar een ding kon doen om iets van kracht te tonen: ‘we maken dat ding 65K!!1!’ exclameerde hij. Buiten het zicht van het kantoor gaven de externen elkaar een high five op 1,5 meter omwille van de hoogte van de factuur. Niet vanwege Corona, maar omdat zij dat toch al zo pleegden te doen. Suzuki verkocht vervolgens 2 Acrossen. Althans, officiëel. De baas kocht er een en dwong zijn zwager hetzelfde te doen, om de verkoopcijfers nog op iets te laten lijken. Jaapiyo, Marketingorakel en onderstuurliefhebber

De Suzuki Across is per direct te bestellen. Er is keuze uit 6 kleuren. De eerste exemplaren worden al aan het einde van deze maand (september 2020) geleverd. De prijs van de identieke Toyota RAV4 plug-in Hybrid is nog niet bekend.