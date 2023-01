Extra lange G63 is extra veilig en luxe

Een extra lange G63 met meer veiligheid, meer luxe en minder zitplaatsen.

De Mercedes-Benz G-Klasse is een fantastisch apparaat. Het model kwam in 1979 op de markt. Vervolgens kreeg de auto in 1991 een luxe broertje erbij om als een soort Range Rover-concurrent te kunnen dienen. Destijds deed men er vrij lacterig over. Leuk geprobeerd, maar het was natuurlijk niet echt een alternatief voor de luxe Land Rover. Het was een extreem solide gebouwde auto die zijn roots niet verloochende. Een terreinwagen met lederen bekleding, zo u wil.

Maar we zijn nu 34 jaar verder en de G-Klasse is nog steeds onderdeel van het Mercedes-benz-gamma. Natuurlijk, er zijn wel de nodige wijzigingen, waarvan die in 2018 ingrijpend was, maar in grote lijnen is het dezelfde G-Klasse. Dat is ook een nadeel, want de G-Klasse is niet heel erg ruim. In de jaren ’80 en ’90 was het een grote auto, maar stiekem zijn G-Klasses best krap, naar 2023-maatstaven. Helemaal als je rekening houdt met de aanschafprijs, is de G-Klasse simpelweg klein te noemen.

Extra lange G63

Niet handig als je de G-Klasse hebt uitgezocht om je in rond te laten rijden. Maar gelukkig heeft Klassen daarvoor een oplossing. Klassen is een bedrijf dat zich richt op twee dingen. Ten eerste doen ze ingrijpende modificaties aan auto’s. En dan bedoelen we niet een V12 ergens in lepelen, maar carrosserie-aanpassingen.

Een Rolls-Royce Cullinan langer maken? Bij Klassen doen ze het! Daarnaast is kunnen ze zorgen voor bepantsering. Slim, want mensen die meer ruimte willen, kunnen wat extra veiligheid ook wel waarderen en vice versa. Als je dan toch bezig bent…

De basis in dit geval is de Mercedes-AMG G63, de snelste G-klasse van het moment met een 4.0 V8 biturbomotor die 585 pk en 850 Nm levert. Klassen kan de wielbasis voor je verlengen van 2,89 meter naar 3,47 meter. De totale lengte groeit dan van 4,88 meter naar 5,46 meter.

Bestand tegen de AK-47

Ze hebben de bonkige Mercedes-AMG niet alleen verlengd, maar dus ook kogelwerend gemaakt. In dit geval is de extra lange G63 op VR8-niveau gepantserd. Dat betekent dat je een AK-47 kunt afvuren op de Klassen G-Klasse en vervolgens gewoon kunt wegrijden. Ook is er speciale beveiliging voor de benzinetank en het chassis. Het onderstel is aangepast en afgestemd op het hogere gewicht van de auto.

Uiteraard kun je verder de auto helemaal naar wens aankleden. Dus je kan het zo luxe maken als je wil. Zo heeft dit exemplaar geen achterbank, maar twee separate stoelen van Mercedes-Maybach. Prijzen zijn op aanvraag, maar reken niet op een koopje.

