Supersnelle Taycan pakt Tesla en Lucid aan

Met de supersnelle Taycan moet je eindelijk die Amerikanen kunnen bijhouden met je superieure Porsche.

Hebben jullie dat ook altijd? Dat je in een Porsche Taycan Turbo S stapt en dat je denkt: wow, dit is traaaaaag. Met slechts 751 pk ben je echt het lachertje in de cappuccinocorner of aan het worstenloket op kantoor. Jouw collega’s in een Model S Plaid of een Lucid Air Dream Edition hebben veel meer vermogen en zijn veel sneller.

Dat is natuurlijk allemaal hypothetisch geneuzel, want de Plaid is pas net in Nedelrnad, de eerste pre-productie-exemplaren van de Lucid rijden nu pas rond hier en de Taycan Turbo S is al bizar snel. Maar ja, op papier en op YouTube legt de Taycan Turbo S het af. En papieren specificaties en dragraces doen ertoe tegenwoordig.

Meer dan 1.000 pk

Dus komt er een Taycan boven de Turbo S die de absolute rangetopper moet worden van de Taycan-familie. Dat niet alleen, de auto moet afrekenen met de Model S Plaid en de Air Sapphire. Volgens het doorgaans uitstekend ingelichte Carscoops krijgt de hyper-Taycan drie motoren die gezamenlijk goed zijn voor meer dan 1.000 pk. Dat is niet zoveel als de concurrentie, maar de Porsche is iets kleiner en lichter.

Maar waar Lucid en Tesla ‘dom’ meer vermogen erbij gooien, doet Porsche het op zijn eigen manier. Dat betekent heel veel upgrades. Denk aan een aerodynamicapakket met splitters, skirts en spoilers. Ook het onderstel en de remmen zullen op het hogere vermogen berekend zijn.

Introductie supersnelle Taycan

De introductiedatum van de über-Taycan is nog niet bekend, maar men gokt op een onthulling ergens in de tweede helft van dit jaar. Welke naam de auto gaat krijgen, is ook nog niet bekend. Onze gok voor vandaag: Turbo GT. Morgen denken we vast weer iets anders.

Dan als laatste een kleine hersenspinsel van onze kant uit. In principe is het natuurlijk geweldig dat auto’s zoveel sneller worden. Maar we zijn nu juist aanbeland op een punt dat de acceleratie de enige USP is. In veel gevallen zijn supersnelle elektrische auto’s niet zo leuk om te rijden als hun acceleratiecijfers doen vermoeden. Dat is vanwege het enorme gewicht van de accu’s. Ja, leuk dat de acceleratie bizar is, maar je schrikt je kapot als je afremt voor een bocht.

De techniek moet zich nog een beetje ontwikkelen en er zijn al wat uitzonderingen, waaronder de Porsche Taycan. Dus wij hopen naast een extra snelle Taycan ook op een soort ‘GT4’-model, dat juist lichter en wendbaarder is. Als ze dat voor elkaar krijgen, kun je zelfs de meest verstokte petrolhead mee krijgen.

