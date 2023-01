Ook Dacia maakt BMW belachelijk met abonnementen

Dacia maakt BMW belachelijk vanwege hun nieuwe (ongetwijfeld succesvolle doch brutale) strategie.

Het Netflix-model druppelt nu door naar alle krochten van de marketing. Het maakt niet uit om welk product het gaat, je krijgt een abonnementsprijs per maand te zien. Dat is nu ook al te zien in de autobranche. In sommige gevallen krijg je geen eens de totaalprijs te zien, maar alleen de prijs per maand. En zo’n extra pakkettje dat je moet hebben om niet voor schut te staan bij je collega’s kost dan ineens 7 tientjes per maand extra. Klinkt toch beter dan een pakket van 4.500 mille.

Maar het wordt nog veel erger, want ook de auto zelf biedt kansen. BMW maakte zichzelf beroemd/berucht door aan te geven een maandelijks bedrag te willen gaan vragen voor bepaalde opties, zoals de stoelverwarming.

Dacia maakt BMW belachelijk (hun abonnement-service tenminste)

Dacia haakt hier geestig op in. Wat heet, Dacia maakt BMW belachelijk met een ludieke actie. Stel, je hebt een BMW en je moet ineens elke maand gaan betalen om de stoelverwarming te gaan gebruiken. Dan kun je ook bij Dacia terecht. Ze hebben namelijk ‘Heat Seat Saviours’ in de aanbieding voor je.

Dat is een rubberen compartiment waarin je kokend water kunt gieten. Daaromheen zit een stoffen zak met de tekst D A C I A in grote letters. Sommige mensen zouden het wellicht kunnen omschrijven als een kruik en potjandorie, dat lijkt het ook te zijn. Leuk detail is de BMW-sleutel op de hoofdfoto. Het is echt een bewuste hoedtik (alhoewel BMW-logo weggehaald is van de sleutel).

Helemaal gratis!

Er zijn drie dealers waar je naartoe kan gaan om de Heat Seat Saviours te bemachtigen. Je kunt ze krijgen bij de Dacia-dealer in Brent Cross (London), Trinity Way (Manchester) en Fendrod Way (Swansea). Ze zijn alleen af te halen op 1 en 2 februari. Voordeel: je hoeft geen Dacia te hebben. Sterker nog, je hoeft ze niet eens iets te kopen!

Elke showroom deelt 25 Heat Seat Saviours uit voor de prijs van 0 pond, omgerekend 0 euro. Wees er dus snel bij, want op is op en zo. Toevallig vertelt Dacia wel dat stoelverwarming standaard is op de meest luxe versies van de Sandero, Stepway en Duster. Je zou bijna denken dat het een publiciteitsstunt is…

