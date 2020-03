Extra lichte Zenvo TSR-S heeft een beperkt alfabet

Soms maken automerken het zichzelf veel te moeilijk.

Er zijn van die merken die moeilijk te begrijpen zijn. Zenvo is zo’n merk. Kijk, bij een merk als Dacia, Lamborghini of Toyota weet je precies wat je kan verwachten. Maar Zenvo?

Zenvo

JToch bestaat het Deense bedrijf alweer 16 jaar en maken ze al sinds 2009 de meest wilde supercars. Dit is hun allerlaatste product, een speciale editie op basis van de al speciale Zenvo TSR-S. Die naamgeving bij Zenvo is verwarrend, maar we gaan het even proberen uit te leggen. Dan kun je de auto die op de foto’s ziet nog veel beter waarderen.

TSR-S

Je kijkt nu naar de Zenvo TSR-S. Dat is een straatlegale versie van de Zenvo TSR, een circuitauto voor trackday’s. Die TSR is op zijn beurt weer de hardcore versie van de Zenvo TS1. Last but least: die Zenvo TS1 is de opvolger van de Zenvo ST1. Volg je het nog? Het is overigens niet zo dat ze 3.000 auto’s per maand bouwen. Als het er meer dan 50 in totaal zijn, is het veel. Van de meest populaire (de ST1) zijn er 15 gebouwd.

Koolstofvezel

Kortom, bij Zenvo mogen ze wat meer klinkers, medeklinkers en cijfers gaan gebruiken om hun producten iets meer te onderscheiden. Dan hadden ze deze Zenvo TSR-S een andere naam kunnen geven. Het is de eerste Zenvo met volledig koolstofvezel velgen. Koolstofvezel is een dingetje voor Zenvo, want ze maken de onderdelen zelf.

Nog meer koolstofvezel

Niet alleen de velgen, maar alles van carbon maken wordt in eigen huis vervaardigd. En dat is bij deze editie van de Zenvo TSR-S extra veel. Uiteraard is het het chassis van carbon, net als de carrosserie. De spoilers zijn ook van koolstofvezel. Je kan nu ook precies kiezen hoe je wilt dat je het koolstofvezel weefpatroon eruit ziet. Bijzonder.

Monster

In motorisch opzicht is het een monster. De Zenvo TSR-S beschikt over een V8 met flatplane-krukas. Deze is voorzien van een mechanische compressor én een turbo. In totaal levert dit blok 1.193 pk. Van 0-100 km/u schijnt in 2,8 seconden mogelijk te zijn. Inderdaad, 1 tiende langzamer dan de nieuwe Porsche 911 Turbo. Met enkel achterwielaandrijving kom je iets lastiger van je plek. De 0-200 km/u sprint is misschien wat relevanter: 6,8 seconden. 6,8!

Zelf rijden?

Mocht je ook zo’n speciale Zenvo TSR-S willen met een hele hoop uniek carbon: er worden er dit jaar vijf van gebouwd en ze kosten 1.450.000 euro per stuk, vóór belastingen. Wil je er een spotten? Check dan dit hotel op de hoek even.