Fast & Furious 9 ook uitgesteld door coronavirus

Fast & Furious 9 zal pas later in de bioscopen verschijnen.

De kaskraker Fast & Furious 9, komt later naar de bioscoop. De reden is licht ironisch, gezien de ‘beroemde’ zin van Dominic Toretto. “You can have any brew you want, as long it’s a Corona!” Precies, ja. Dankzij het coronavirus zal het even duren voordat je deze film kan bekijken.

Miljard dollar

Want het coronavirus zorgt er ook voor dat Universal Studios heeft besloten om de premiere van de film uit te stellen. De gehele Fast & Furious reeks is altijd een succes gewest voor Universal. De laatste delen waren zelfs bijzonder succesvol: de films brachten meer dan een miljard dollar op.

Kaskrakers

Het zijn juist dit soort kaskrakers die een filmmaatschappij graag in de portefeuille heeft. Dus de kans dat een ze enorme risico’s nemen om dergelijke inkomsten mis te lopen is erg klein. Verwacht dus ook niet dat het negende deel een Arthouse-film gaat worden.

Lege bioscopen

Vanwege het virus zijn veel bioscopen gesloten. Daarnaast zullen veel mensen niet echt interesse hebben om met zijn allen in grote, afgesloten zaal te zitten. Veel bioscopen zullen dus al leeg zijn,

James Bond

Mocht dit je bekend voorkomen, de James Bond-film ‘No Time To Die’ is om dezelfde reden uitgesteld. Vorige week maakte Sony Pictures dat bekend. Voor Fast 9: The Fast Saga is het extra pijnlijk, want deze film werd al meerdere malen uitgesteld. De premiere van Fast 9 staat gepland voor april 2021.