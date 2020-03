Citroën Berlingo: zo bizar goed verkoopt dit model

Vergis je niet in zijn zakelijke voorkomen. De Berlingo is een absolute hit voor Citroën.

Wat zijn de meest interessante modellen als je denkt aan Citroën? De nieuwe C3 misschien, of de kleine C1. De Berlingo is wellicht niet het model dat meteen in je naar boven komt. Vergis je echter niet. Deze auto behoort tot één van de succesvolste modellen van het merk wereldwijd.

Want waar we hier in Nederland inderdaad gek zijn op kleine autootjes als de C1, doet de Berlingo het in landen als Frankrijk en België hartstikke goed. De auto is verkrijgbaar als bedrijfswagen, maar ook als personenauto.

De derde generatie Berlingo werd nog geen anderhalf jaar geleden gelanceerd. Inmiddels zijn er al meer dan 200.000 exemplaren van het model verkocht. Het Europese segmentaandeel van de Berlingo bedraagt 16 procent. Twee derde van de Europese verkopen betrof een bestelwagen en een derde een personenwagen. Met deze aantallen is de Berlingo na de C3 de meest verkochte Citroën.

De bedrijfswagen, die vorig jaar werd uitgeroepen tot International Van of the Year, is in Nederland meer dan 2.000 keer verkocht. De eerste generatie Berlingo kwam in 1996 op de markt. Van het model zijn er in zijn totaliteit al meer dan 15 miljoen exemplaren geproduceerd.