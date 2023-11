D66, GL-PvdA, NSC en VVD zijn tegen “stekkerboete”

Als er geen actie wordt ondernomen rijzen de kosten van een EV de pan uit, maar niet als het D66, GroenLinks-PvdA, Nieuw Sociaal Contract of de VVD ligt.

Met de verkiezingen nu wel echt voor de deur vliegen de politieke debatten je om de oren zodat je een weloverwogen keuze kan maken. Mocht jij nou vooral het mobiliteitsaspect interessant vinden, dan had BNR hét debat voor jou. Want onze @Wouter was aanwezig. Oh ja, en er werd een groot debat gehouden met mobiliteit en auto’s in de hoofdrol.

BNR Autodebat

Aanwezig waren de partijen D66, GroenLinks-PvdA, Nieuw Sociaal Contract en VVD. De hele show kun je op de website van BNR terugluisteren, maar voor nu pikken we even één casus eruit. Namelijk de “stekkerboete”.

Stekkerboete

Simpel uitgelegd: vanaf 2025 en 2026 zal de MRB van een EV op een gelijk niveau zitten als die van een auto op benzine. Aangezien die onder meer op gewicht is gebaseerd, heb je met een gemiddeld veel zwaardere EV een probleem. Han ten Broeke, voorzitter van BOVAG, noemt als voorbeeld: voor een Golf TSI zou je gemiddeld 156 euro MRB betalen per kwartaal, voor het EV-equivalent ID.3 dan 278 euro. Gemiddeld gezien zou je voor een EV 60 procent meer MRB betalen dan een vergelijkbare auto op benzine. Ten Broeke noemt dat ‘gekkenwerk’, want daarmee wordt een EV een stuk minder interessant.

Unaniem

De vier partijen zijn het er roerend mee eens dat deze “stekkerboete” nergens op slaat. Alle vier hebben ze zich dan ook unaniem uitgesproken voor een beleid om deze benadeling van EV’s te remmen. Demissionair staatssecretaris en kandidaat kamerlid van de VVD, Aukje de Vries, zei op het debat: “Wij willen ook de elektrische auto betaalbaar houden. Ik wil graag met de aanwezige partijen afspreken om sowieso te komen met een gewichtscorrectie in de MRB.” GL-PvdA en D66 hadden zich daar al tegen uitgesproken en ook Tjebbe van Oostenbruggen die namens NSC debatteerde is het er mee eens. “Het kan niet zo zijn dat we gaan stimuleren om nieuwe benzineauto’s te kopen. Wij gaan voor eerlijk en betaalbaar. Dat moeten we slim doen.” Iedereen was zo unaniem, dat Wouter en Meindert het al het ‘Akkoord van Bunnik’ hebben genoemd.

Oplossing

Dat er een oplossing voor de stekkerboete moet komen is duidelijk, wat die oplossing gaat zijn moet nog behandeld worden. Het zou zo makkelijk moeten zijn als een andere formule dan wel berekening van de MRB voor EV’s in werking stellen. Maar goed, als je met zijn allen samen aan een oplossing werkt komt er vanzelf wat. Toch?

Lees hier trouwens alle auto-onderwerpen die wij uit de partijprogramma’s hebben gevist: