Extra snelle MC20 Cielo nu een paar tandjes heftiger

De heftige en extra snelle MC20 Cielo is nu veel heftiger dan voorheen. Maar is het ook mooi?

Met de komst van de nieuwe Maserati Gran Turismo zou je bijna vergeten dat de Italianen al een fraaie coupé in de aanbieding hebben. Dat is iets typisch Italiaans. Als een Italiaans automerk eventjes niet meer weet wat ze moeten doen, dan bouwen ze gewoon een supercar of sportcoupé. Het zit gewoon in het DNA van het merk, getuige auto’s als de Alfa Romeo 8C, Alfa Romeo 4C en Maserati MC12. En dus deze MC20.

Dat gezegd hebbende is er wel degelijk ruimte voor de MC20 op de markt. Het kan zijn dat je wel een supercar wenst, maar niet een ietwat schreeuwerige McLaren, obligate Ferrari of modale Porsche. Dan is de MC20 een uitstekende optie, zeker nu de Audi R8 uit productie is.

Dikke bodykit

En mocht je een MC20 Cielo in de garage hebben staan en ‘m toch te braaf vinden, kun je bij Mansory terecht. Die maken er namelijk een enorm monster van. De tuner uit Zuid-Duitsland (Fichtelgebirge) heeft een enorme bodykit voor de auto. Het ingetogen tijdloze ontwerp maakt plaats voor een hele hoop koolstofvezel.

Nu is het Mansory. Dus de pasvorm en kwaliteit is perfect. Soms zelfs beter dan origineel. Maar is deze Maserati zo mooi? Wellicht dat de kleur niet echt mee werkt (of de extra accessoires). Met name die achterspoiler is zwaar over de top. Of die sideskirts. Die voorbumper is op zicht nog niet zo heel erg slecht gelukt, maar de canards zijn overbodig.

De carbon voorklep is tof en ook de spiegels en luchtinlaten in carbon misstaan niet. Gelukkig is Mansory gewoon een tuner waarbij je de onderdelen ook los kunt bestellen. Dus die GTA 5-esque diffusor kun je gewoon bij Mansory laten. Die carbon koplampcovers zijn wel heel erg jaren ’90,

Extra snelle MC20 Cielo ook echt sneller

De FV.5-velgen zijn verrassend ingetogen. Omdat ze zwart zijn uitgevoerd, lijken ze (veel) kleiner dan dat ze zijn. Voor meten ze 21 inch en achter maar liefst 22 inch. Uiteraard is het niet alleen maar extra show, de MC20 Cielo is ook heftiger onder de kap.

De motor is de bekende 3.0 Nettuno V6, maar dan met 90 pk en 120 Nm extra. Dat betekent dus een vermogen van 720 pk en een koppel van 850 Nm. Sprinten naar de 100 km/u duurt nu 2,7 tellen (0,3 seconden sneller) en de topsnelheid is 10 km/u hoger (10 km/u sneller).

Mocht je het exterieur niet mooi vinden van deze heftige MC20 Cielo, dan kun je in elk geval het interieur laten doen. Dat ziet er namelijk enorm fraai uit.

Het is een combinatie van geel en zwart alcantara. Niet alleen de stoelen zijn alcantara, ook de rest van het interieur. Tenslotte is er een setje Mansory-vloermatten.