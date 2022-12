Niet schrikken, Mansory doet een Maserati MC20

We zetten er maar even een disclaimer bij, want de nieuwste Maserati MC20 door Mansory is precies wat je verwacht. En je weet wat dat betekent.

Ergens is het wel knap wat Mansory doet. De ene creatie is namelijk nog potsierlijker dan de andere, maar ze weten toch altijd de tongen los te maken. Bovendien kopen mensen ze daadwerkelijk en voor Mansory is dat het enige dat telt. Dus blijven ze gewoon lekker doen wat ze doen, en dat is kijken hoe erg over de top je kan gaan met de meest exotische auto’s.

Waarschuwing

De eerdere Maserati MC20 door Mansory was al vrij heftig en levert al voldoende gemixte reacties op. Vergeleken met de nieuwste Mansory MC20 is dat een beeldschone ‘cleane’ auto. Wij doen toch maar even een disclaimer bij de nieuwkomer, want dat cleane is dus echt niks meer van over. Klaar ervoor? Hier komt ‘ie.

Nog een Mansory Maserati MC20

De Maserati MC20, u weet wel, de auto die bewijst dat Maserati echt nog wel weet hoe je een beeldschone supercar zonder al te veel tierelantijnen ontwerpt. Daar kan Mansory helemaal niks mee, dus hun Maserati MC20 is dat totaal niet. Het ding is matgroen, laten we daar eens mee beginnen. Vervolgens is overal waar mogelijk is (en dan op nog meer plekken) forged carbon fiber toegevoegd. Ook overal waar het kon (en wederom meer) zijn luchtgaten, ‘aerodynamische’ onderdelen en gek spoiler- en splitterwerk toegevoegd. Naast natuurlijk de heftige dubbellaags diffusor, vier uitlaten in het midden, een grote achterspoiler met drie bevestigingspunten en een luchthapper op het dak.

Interieur

Het exterieur is dus heftig, maar het interieur van de Mansory Maserati MC20 is een oase van rust. Geintje, natuurlijk. Qua styling is er niet zo veel gebeurd, het gaat vooral om de enorme lading geel die er te vinden is in het interieur. Alles wat gestoffeerd kan worden, is gestoffeerd in het geel. Behalve een paar contrasterende delen in wit met een ruitjespatroon.

Tuning

Naast de heftige optische wijzigingen is er ook motorische tuning. Als dat zo heftig zou zijn als het exterieur, zou ‘ie minstens 1.500 pk hebben. Daarom is Mansory daar juist subtiel gebleven. De Maserati MC20 van Mansory heeft 720 pk en 850 Nm en dat is 100 pk en 120 Nm meer dan standaard. Dat klinkt als een ordinair stukje kleine chiptuning en veel meer dan dat zal het ook niet zijn. 2,7 seconden naar de 100 is bloedsnel en 330 km/u is ook niet voor de poes, maar met een standaard MC20 kwam je ook niks tekort.

Tsja, veel meer hebben wij er ook niet over te zeggen. Zelfs voor Mansory-begrippen is de MC20 heftig, maar aan de andere kant is het allemaal wel spul wat we al eens gezien hebben. In ieder geval zal je er vast een mening over hebben.