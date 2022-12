MC20 dikker en lichter: dat kan dus gewoon

Het kan dus wel: deze Maserati MC20 is dikker en lichter!

De Maserati MC20 is een soort gentleman’s supercar. De supersportwagen voor de gepfrtuneerde man (M/V) met smaak. Mensen die wel waarde hecthen aan heritage, maar niet zozeer een Ferrari wensen. De snelle Maserati heeft een zeer clean ontwerp en is relatief ingetogen. Dat spreekt hen wel aan. het betekent ook dat de aftermarket specialisten er nog wat mee kunnen doen.

Novitec was een van de eerste met upgrades voor de Maserati MC20. Toen gaf men aan dat ze er niet te veel aan wilde veranderen, want de markt zou te klein zijn. maar toch he, in de tussentijd zijn er veel andere bedrijven die met upgrades komen, speciaal voor de MC20.

MC20 van 7 Design House

Denk aan die MC20 van Edo Competition (met 703 pk!), DMC, Mansory (heftig) en Novitec (dik). Vandaag hebben we de MC20 van 7 Design House voor je in de aanbieding. Ze hebben speciaal voor de supercar van Maserati een carbon bodykit ontwikkeld. Normaal gesproken kan een bodykit vrij snel verkeerd uitpakken. Het is net als met schuine moppen: als de lach er niet is ben je gewoon een smerig verhaal aan het vertellen.

Maar in dit geval moeten we zeggen dat het eindresultaat erg geslaagd is. De bodykit is van blauw carbon, dat erg fraai staat bij de donkergrijze lak van de Maser. Ook de gele remklauwe detoneren eens niet. Het enige smetje zijn de zwarte velgen. Dat had van ons niet gehoven. Het model is keurig, maar houdt ze zilver. Of misschien nog fraaier, spuit ze in de de carrossiekleur.

Fraaie platen

Wat uiteraard ook helpt, is dat de foto’s van de supercar in het wild genomen zijn. In de buitenlucht, met asfalt, lucht, blaadjes en dergelijke. Renders of veel te bewerkte afbeeldingen geven vaak de wijzigingen goed aan, maar niet hoe het totaal eruit ziet.

Alle onderdelen maken gebruik van de originele bevestigingspunten en moeten perfect passend zijn. Die roofscoop schijnt functioneel te zijn. Functioneler dan die twee enorme jetsers op eht dik van de Peugeot 406 uit Taxi 2 die laatst voorbij kwam. De bodykit is getest in de windtunnel en doet zijn werk uitstekend. Volgens 7 Design House zorgt de bodykit voor 795 kg aan EXTRA downforce. Dat is indrukwekkend.

MC20 dikker en lichter

Ook bespaar je wat gewicht. Als je de originele onderdelen eraf schroeft en de betere onderdelen van 7 Design House monteert, ben je 5.7 kg lichter uit, terwijl je dus veel meer downforce hebt. Deze MC20 is dus dikker en lichter. Je kunt nog eens 6,8 kilogram besparen door de uitlaat te vervangen. Dan krijg je er alsnog eens 20 pk bij, zodat je 650 pk tot je beschikking hebt.

Ook slim, 7 Design Housezegt dat er ‘maar’ 25 kits gebouwd gaan worden. Je moet dus snel veel geld betalen, want op = op. 25 bodykits is nog best een groot aantal, lijkt ons. Meer informatie kun je checken op de website van de bouwers. Dan kun je meteen je ideale voertuig samenstellen.

