GP Brazilië 2023: tijden en wat je moet weten!

Alles dat jet moet weten over de GP Brazilië 2023: hoe laat de race begint, wanneer Pérez uitvalt en wanneer we het Wilhelmus kunnen beluisteren.

De GP Brazlië 2023 is de derde race van de Triple Header. Na Austin en Mexico stad gaan we naar Sao Paulo. Brazilië en de Formule 1 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Denk aan Nelson Piquet, Rubens Barrichello, Ricardo Rosset en Felipe Nasr. Oh, en we mogen natuurlijk niet Ayrton Senna vergeten, evenals Carlos Pace. Daar komen we zo nog eventjes op terug.

Agenda GP Brazilië 2023

Voordat we alles met je doornemen, hebben we hier eerst even de het tijdschema voor de GP van Brazilië 2023 voor je!

Vrijdag 3 november

15:30 – 16:30 | Vrije Training 1

19:00 – 20:00 | Kwalificatie (voor race)

Zaterdag 4 november

15:00 – 15:45 | Kwalificatie (voor sprintrace)

19:30 – 20:45 | Sprintrace

Zondag 5 november

18:00 – 20:00 | Race

GP Brazilië

Zoals we al zeiden: Brazilië is onlosmakelijk verbonden met de Formule 1 en andersom. Al in 1951 deed de eerste Braziliaanse coureur mee: Chico Landi. In de jaren ’60 was er een opmerkelijke droogstand qua Braziliaanse F1-coureurs, maar dat werd in de jaren ’90 ruimschoots goedgemaakt met Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet en Enrique Bernoldi.

Een Grand Prix van Brazilië is er pas sinds 1972. Die race op Interlagos werd gewonnen door de Argentijn Carlos Reutemann (in Argentinië is het hebben van een Duitse achternaam bon ton). In 1973 telde de race ook mee voor het kampioenschap. De meeste races zijn verreden op Interlagos, maar sommige races zijn elders gereden, namelijk op het Jacarepagua circuit in Rio de Janiero, dat tegenwoordig het Autodromo Internacional Nelson Piquet heet, vernoemd naar de schoonvader van Max Verstappen.

Oh ja, voor het gemak zeggen we GP van Brazilië, maar het is officieel de GP van Sao Paulo. Of eigenlijk de ‘Formula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo 2022’.

Het circuit: Autodromo Carlos Pace

Het circuit is vernoemd naar Carlos Pace, dat was een coureur die helaas veel te vroeg om het leven kwam. Nee, niet door een auto-ongeulk, maar vliegtuigcrash. Het is een van de weinige banen waarbij men tegen de klok in rijdt. Dat schijnt nog best lastig te zijn voor de nek, vraag maar aan Jos Verstappen na de GP van Brazilië 2000.

De baan heeft een paar dingen gemeen met Mexico die net achter de rug is. Sao Paulo ligt hooggelegen en is ook hier 4,3 kilometer lang. Wederom rijden we hier 71 ronden! Daarnaast is het ook een baan dat in de stad ligt. In dit geval omgeven door enkele meren, vandaar de naam Interlagos (letterlijk: tussen de meren). Het is een korte baan waar motorvermogen van pas komt.

GP Brazilië 2022

We blikken eventjes terug op de race van vorig jaar, alvorens we vooruitblikken.

Kwalificatie GP Brazilië 2022

Dat was een leuke, want niemand minder dan Kevin Magnussen pakte pole. En ja, er was sprake van wisselende weersomstandigheden, maar hij pakte pole op eigen kracht. Dat wil zeggen: iedereen moest door natte omstandigheden. Het was niet dat hij de enige droogweer-rondetijd had gezicht voordat het met bakken uit de hemel viel. K-Mag reed een tijd van 1:11.674. Verstappen was twee, Russell op nummer 3.

Snelste ronde GP Brazilië 2022

George Russell met een tijd van 1:13.785 in ronde 61.

Race GP Brazilië 2022

Dit was een race waar Red Bull geen deuk in een pakje boter kon rijden. In de sprintrace was Verstappen (P4) en Pérez (P5) te traag en in de hoofdrace kwamen de Red Bull er ook niet aan te pas. George Russell won de race voor Lewis Hamilton en Carlos Sainz Jr.

GP Brazilië 2023

Wat is de stand bij aanvang van de GP van Brazilië 2023?

Verstappen staat meer punten voor op nummer 2 (Pérez), dan nummer 2 op nummer laatst (Nyck de Vries). Hamilton staat nu 20 punten achter op Pérez, met nog slechts 3 races te gaan. Of nou ja, twee races en een sprintrace. Daar zijn nog wel wat mogelijkheden voor Lewis Hamilton. Verder kunnen Norris en Leclerc inlopen op Alonso.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Brazilië 2023?

De middelste van de compounds. Dus C2 is hard (wit), C3 is medium (geel) en C4 is soft (rood). Dit geldt voor zowel de sprintrace als race.

Welke strategieën zijn er mogelijk bij de GP van Brazilië 2023?

In principe is de GP van Brazilië een tweestopper. Met name rechtsvoor heeft het zwaar te verduren. Je kan een eenstopper doen, maar dan moet je de banden niet overbelasten, wat langzamer is. Het is ook een baan waar de safetycar geregeld buiten komt, dus eenstopper is een grote gok.

Weersvoorspelling GP van Brazilië 2023

Dat heeft ook te maken met het weer, want dat kan sterk variëren.

Vrijdag: Warm (31 graden), zwaarbewolkt, regenachtig (met name einde middag) en een stevige wind.

Zaterdag: iets koeler (27 graden), licht bewolkt, droog en een redelijk sterke noordwestelijke wind.

Zondag: koel (maximaal 23 graden), licht bewolkt, droog en een redelijk sterke noordwestelijke wind.

Kansen voor de vriend van Kelly Piquet voor de GP van Brazilië 2023

Van de 19 races heeft hij er drie niet gewonnen, dus elke race die hij niet wint, is er eentje. Maar dit zou ‘m wel degelijk kunnen zijn. Vorig jaar kwam Red Bull hier totaal niet uit de voeten. Het is typisch een baan waar een team dat niet dominant is kan terugslaan. Toen de Red Bull nog langzaam was, was Max op Interlagos erg sterk. Ondanks dat hij favoriet is, is dit dus juist de baan waar Mercedes of Ferrari kan terugslaan. Wij zetten ons geld in op Mercedes.

Verrassing GP van Brazilië 2023

Dat is een lastige, maar we gaan wederom voor Alpine. Vorige race in Mexico deden ze het goed, afgelopen editie in 2022 was het team hier ook sterk. Waarschijnlijk zijn ze best of the rest, maar op deze baan gebeurd nog weleens wat, dus een sprongetje richting het podium zit er wel in.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Brazilië 2023?

Die zijn het niet met ons eens. Ja, wel over het feit dat Max Verstappen gewoon gaat winnen. Lewis Hamilton is daarna de favoriet, nog voor Lando Norris en George Russell.

Waar kan ik de GP van Brazilië 2023 volgen?

Er zijn vijf manieren om de race te consumeren. Sommige kun je zelfs samenvoegen.

VPN

Met een VPN kun je de race volgen voorin digitaal opzicht in een ander land te bevinden. Dus dat betekent dat je inlogt middels een VPN in Luxemburg of Oostenrijk. Dan kun je via RTL Luxembourg of ServusTV de race kraakhelder volgen.

Streams

Mocht je geen kraakhelder beeld wensen, check dan dit zwikje streams. Niet denderend, maar wel gratis.

Viaplay

Absoluut niet gratis is Viaplay, want voor 15,99 per maand heb je toegang tot de geplaagde service. Dan kun je wel films, series en sporten zien waarvan je niet wist dat je ze niet miste.

F1TV

Wees een vent en regel een F1TV-abonnement, want voor 64,99 euro per jaar kun je alle races bekijken. De rest van de programmering is ook meer dan de moeite waard. En je kan alles terugzien wanneer het je uitkomt.

Grand Prix Radio

Het kan zijn dat je beeld hebt gevonden, maar nog passend geluid zoekt of Nederlandse commentators met een beetje passie, bezieling en Jack Plooij. Bij Grand Prix Radio hebben ze het namelijk allemaal. Kosten: 2 euro per maand..

Voorspelling GP van Brazilië 2023

Op de redactie lopen drie heerschappen rond die alles over de sport denken te weten. Met name de schier eigenwijze Jaap en Wouter zitten er vaak op hilarische wijze naast, terwijl de bescheiden Michael er met de punten van door gaat.

Michael

Hamilton Pérez Sainz Jr.

Iemand op de redactie stelde deze week de logische vraag: ” hoeveel thuisraces heeft Verstappen eigenlijk?”. Nou als je NL meerekent 5! Of zoiets. Maar goed, misschien is het pas echt een thuisrace als hij met Kelly getrouwd is. Even to the point. Lewis gaat hem pakken deze race. Misschien / wellicht / toch? Ik zet daar bij mijn voorspelling in ieder geval even op in. Sergio wellicht wel op nummer 2 nu hij het toch niet meer ziet zitten allemaal nu Horner heeft gezegd dat ze alleen maar de “intention” hebben om hem volgend jaar de 2e rijder te laten zijn.



Carlos wordt nummer 3, gewoon omdat hij de meest positieve instelling heeft in het Ferrari team, aldus de bankzitters in Huize Ras. Dus! Michael, schreef het partijprogramma voor Jezus Leeft in zes dagen.

Wouter

Verstappen Hamilton Sainz Jr

Kan hij de druk van de schoonfamilie aan he. Met Jos als vader had hij een mooi leetraject om topcoureur te worden, maar het was ook niet altijd de makkelijkste jeugd. Denk ik, echt weten doe ik het niet.



Ik heb wel ruime ervaringen met schoonmoeders (en vaders) en dat geeft een compleet andere druk. Onvergelijkbaar. De bodyguards uit Mexico helpen hier niet bij he. Maar Max doesn’t crack under pressure, dus… Wouter, schreef het partijprogramma van de BBB tussen opnames van de AB en BNR Podcasts.

Jaap

Hamilton Norris Russell

Lil’ Lewis pakt inderdaad de zege dit weekend. Verstappen gaat eindelijk een keer stuk met een kapotte bak en Perez is mentaal na Monaco met pensioen gegaan. Aan de ene kant moet hij hopen dat Red Bull hem ondanks wanprestaties aanhoudt. Aan de andere kant komt hij nooit uit deze vorm als hij bij Red Bull blijft.



Norris wordt tweede en de recentelijk wat tegenvallende Piastri wordt ingerekend door Russell voor P3. Ferrari kan best wel weer de pole pakken op zaterdag. Maar in de race zijn zij geen match voor Mercedes, McLaren en Verstappen in de bullie. Jaapiyo, schreef het partijprogramma voor D66 in 666 avonden.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race.