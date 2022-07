Extra stille Bentley: zo lang zul je moeten wachten

De extra stille Bentley laat nog even op zich wachten. Bloody shame!

Bentley is een beetje een rare eend in de bijt in autoland. Er worden teveel auto’s gebouwd om te zeggen dat het kleine speler is, maar in vergelijking met VW merken als Audi of Porsche stelt het niet zo heel erg veel voor. Het merk kan heel lang blijven teren op dikke motoren, omdat er voldoende kleine (en elektrische) auto’s uit de VW-stal klaar staan om de gemiddelde uitstoot van de Volkswagen Group op peil te houden. Met een paar Polo’s en een ID3 kun je de uitstoot van een Continental GT compenseren.

Maar ook Bentley moet een keer overstappen naar elektrische aandrijving. De Bentayga Hybrid was de eerste geëlektrificeerde Bentley en er is sinds kort ook een Flying Spur Hybrid. Maar de wereld heeft een volledig elektrische Bentley nodig. Bentley heeft ‘m zelf ook nodig, want in 2030 moet het merk volledig elektrisch zijn. Er is dus een hoop te doen voor een merk dat vooral dikke V8’en en W12’s verkoopt.

Niet in 2025

Er stond zo’n extra stille Bentley op de planning. Deze moest in 2025 arriveren. Net als de Noord-Zuid-lijn zien ze bij Bentley nu al in dat ze die streefdatum absoluut niet gaan halen. Dat meldt Automotive News Europe.

Het wordt namelijk minimaal 2026 voordat de eerste elektrische Bentley bij de dealers staat. Dan hebben ze dan dus een transitie-periode van ongeveer 1.200 dagen om een compleet merk van 1 elektrisch model naar een geheel elektrische line-up te krijgen.

Volgens de kwaliteitspublicatie ligt het deels aan de softwareproblemen van Volkswagen. Dankzij die software-issues ligt de software-divisie (Cariad) onder vuur. Omdat dat niet lekker loopt, loopt Project Artemis ook vertraging op. Project Artemis betreft niet een dierentuin in Amsterdam, maar is een project voor luxe elektrische auto’s, waarvan Bentley, Audi en Porsche gebruik zullen maken.

Niet alleen extra stille Bentley is vertraagd

Maar er zijn meer vertragingen. Het Scalable Systems Platform komt ook later. Dat is een zeer vooruitstrevend modulair platform voor elektrische Audi’s. De SSP-basis is de beoogde opvolger voor de MEB- en PPE-platforms. MEB is onder andere voor de Audi Q4, PPE gebruikt Audi voor de e-tron GT. Uiteindelijk moeten er meer merken uit de Volkswagen Group gebruik gaan maken van SSP.

Al deze vertragingen brengen de operatie van Volkswagen wel in gevaar. Met name in de EU-landen is men onverbiddelijk als de EV’s te laat komen. In veel landen is 2030 het laatste jaar dat de auto met verbrandingsmotor verkocht mag worden. In andere landen is dat 2035. Daarna kom je uit bij bananenrepublieken.

De tijd begint dus te dringen. Vergeet daarbij ook niet dat de markt straks gewoon elektrische auto’s zal eisen. Als je die niet kunt aanbieden, ben je niet meer relevant. Dat kan al ver voor 2030 het geval zijn.

Bij Volkswagen nemen ze het ook bloedserieus. Ondanks dat Herbert Diess verantwoordelijk is voor een grote cultuuromslag bij het nogal belegen en behouden Volkswagen-concern, was dat uiteindelijk niet voldoende.

Vanwege al deze vertragingen drongen de aandeelhouders (uit de Porsche-familie) op het ontslag van Diess. Zijn opvolger is Oliver Bluhme, niet geheel ontoevallig ook de CEO van Porsche.

