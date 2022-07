Welke verzekering kies je voor je ‘nieuwe’ occasion?

Want dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten, welke verzekering jij gaat kiezen als je straks de sleutels van je ‘nieuwe’ occasion in ontvangst hebt genomen.

Je moet aan een boel dingen denken als je een andere auto koopt. Bijvoorbeeld, koop je een nieuwe, of een occasion? De kans is groot dat je voor de tweede optie kiest, uit cijfers van de ANWB blijkt namelijk dat maar liefst 84% van de Nederlanders een tweedehands koopt. Dat zijn er dus nogal wat!

En dan moet je kiezen welk merk je wil, welk model, welke brandstof, of er garantie opzit, of je hem particulier of bij een dealer koopt en als je dat allemaal hebt gedaan, kun je jouw ‘nieuwe’ occasion gaan afrekenen en ermee gaan rijden. Of zijn we nu iets vergeten?

Welke verzekering krijgt jouw occasion?

Jazeker, we zijn absoluut iets vergeten. Welke verzekering sluit je af voor jouw occasion? Want hoe goed jij ook rijdt en hoe weinig schades jij de afgelopen decennia hebt gereden, een verzekering is verplicht en dus zal je eraan moeten geloven.

Het verzekeren van een auto is -net als met zoveel andere zaken- afhankelijk van je wensen. Wil je goed gedekt zijn en nooit ergens aan moeten denken? Of wil je gewoon het minimale en verder niks? Wij zullen je helpen om het een beetje duidelijker te krijgen.

Wil je all risk, of boeit je dat niet zoveel?

Er zijn in Nederland drie soorten autoverzekeringen te krijgen. Als eerste heb je de WA-verzekering. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid en is de minimale verzekering die je kunt kiezen voor jouw occasion.

Het voordeel voor de WA verzekering, is de prijs. je betaalt er de minste premie voor. Het nadeel is dat er veel minder gedekt wordt met dit type verzekering. Eigenlijk alleen schade aan anderen. Als jouw eigen occasion door je eigen schuld een flinke deuk heeft opgelopen, dan mag je de reparatiekosten daarvoor zelf ophoesten.

Kijk zelf maar even wat er wel en niet gedekt wordt.

WA – Verzekering

hiervoor ben je verzekerd

Schade aan anderen

hiervoor ben je niet verzekerd

Diefstal of inbraak

Ruitschade

Stormschade en brandschade

Schade door eigen toedoen

Vandalisme

Ga je voor een iets uitgebreidere verzekering?

Als alleen WA iets te magertjes is voor jou, dan is er de WA + Beperkt Casco. iets duurder dan de WA, maar wel wat meer dekking bij schade. Nog steeds betaal je de kosten voor het schadeherstel zelf als de deuk er door jouw eigen toedoen is gekomen, maar verder is er veel gedekt.

Denk aan diefstal, stormschade, ruitschade en brandschade. Allemaal gedekt als je gaat voor een WA + Beperkt Casco Verzekering gaat. Althans, het zou gedekt moeten zijn, kees wel even de kleine lettertjes in de polis voor wat betreft de uitsluitingen…

WA + Beperkt Casco

hiervoor ben je verzekerd

Schade aan anderen

Diefstal of inbraak

Ruitschade

Stormschade en brandschade

hiervoor ben je niet verzekerd

Schade door eigen toedoen (niet verhaalbare schade)

Vandalisme

Tot slot ‘The Daddy’ onder de verzekeringen

Mocht je nou allemaal geen zin hebben in dit gedoe, dan is er de All Risk verzekering. De naam zegt het eigenlijk al, in principe wordt iedere schade aan jouw -en andermans- voertuig gedekt als je voor deze vorm hebt gekozen.

In veel gevallen is dit een beetje te veel van het goede, denk bijvoorbeeld als je een dertiendehands Daihatsu Cuore van Marktplaats hebt opgepikt, maar in ander gevallen het enige juiste alternatief. Bijvoorbeeld als je een dure en gewilde youngtimer hebt gekocht waarvan plaatwerk vervangen erg duur is. Of die graag worden meegenomen door het dievengilde.

All Risk

hiervoor ben je verzekerd

Schade aan anderen

Diefstal of inbraak

Ruitschade

Stormschade en brandschade

Vandalisme

Welke verzekering voor mijn occasion?

Dan rest uiteindelijk de belangrijkste vraag; welke verzekering moet ik afsluiten voor mijn nieuwe occasion. En wederom zeggen we dat het vooral afhangt van jouw persoonlijke situatie. Heb je een oud barreltje waar je geen emotionele band mee hebt en makkelijk vervangt, neem een WA verzekering.

Heb je een iets nieuwere auto, bijvoorbeeld een Polo van een jaar oud, die gewild is in bepaalde delen van de stad en dus zomaar eens verdwenen kan zijn, kies dan voor de WA + Beperkt Casco. Dan loop je minder risico om bij een eventuele diefstal in nog grotere problemen te komen.

Heb je een schitterende Porsche 911 Turbo uit 1987 gekocht en is dat jouw kindje, dan ga je zonder twijfel voor de All Risk verzekering. Je wil niet dat je moet besparen als er daar iets mee gebeurt.

Aanvullingen en voorwaarden bij je verzekering

Verder zijn er nog flink wat aanvullingen én beperkende factoren, als het op verzekeren aankomt. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een extra inzittendenverzekering of een no claim beschermer. Daarmee voorkom je dat jouw schadevrije jaren vervallen als je eens per ongeluk een schade claimt. Maar er zijn legio aanvullingen, voor ieder wat wils, zou je bijna zeggen.

Voorwaarden zijn er ook, dat is duidelijk. Als je bijvoorbeeld veel te hard gereden hebt, bezopen was of zonder rijbewijs een schade hebt veroorzaakt, kun je nog zo’n dure All Risk verzekering hebben, je mag alle schade -aan je eigen bezit én van de ander- gewoon zelf betalen. En je komt op de zwarte lijst. Moet je niet willen!

Kijk voor jouw eigen situatie anders even op een van de vele vergelijkingssites, daar word je ongetwijfeld zó wijs van, dat het verzekeren van jouw ‘nieuwe’ occasion een peulenschil zal zijn! Maar in elk geval hebben wij je alvast een aanzetje gegeven!

Veel veilige kilometers gewenst!