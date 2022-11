Newey: “Iedereen had porpoising moeten zien aankomen”

Aerodynamisch meesterbrein Adrian Newey stelt dat eigenlijk iedereen porpoising had moeten zien aankomen.

Adrian Newey staat alom bekend als een van de grootste aerodynamische denkers in de wereld van de Formule 1. De beste man heeft een hele berg titels achter zijn naam staan en wist zelfs mannen als Damon Hill en Sjaak Nieuwstad wereldkampioen te maken. Dat laatste is een beetje flauw ten opzichte van beide heren, maar toch, Newey staat bekend als een kingmaker.

Ferrari bood Newey naar verluidt ooit een blanco cheque om de overstap te maken naar Maranello. Echter de ietwat excentrieke Brit, zag dat niet zo zitten. Liever bleef hij werkzaam en woonachtig in Old Blighty. Concullega’s met evenveel succes heeft Newey vrijwel niet. Slechts Aldo Costa kan zich meten qua hoeveelheid behaalde titels, echter is hij bij het grote publiek veel minder bekend.

Hoewel er momenteel natuurlijk een heel team achter Adrian staat, bewees de meesterontwerper opnieuw zijn waarde dit jaar, door het probleem van porpoising al vroegtijdig te identificeren. Waar de meeste andere teams last hadden van stuiterbakken, bleef de Red Bull RB18 daar grotendeels van gespeend. Bij Auto-Motor-und-Sport legt beste jongen van de klas Newey uit dat de anderen het eigenlijk ook allemaal hadden moeten weten. Hij zelf wist het in ieder geval al sinds 1980:

Ik heb op de universiteit het ground effect bestudeerd en er mijn scriptie over geschreven. In 1980 heb ik de F1 teams aangeschreven om er te gaan werken. De meeste reageerden niet, maar Harvey Postlethwaite wel. Hij werkte toen voor Fittipaldi. Vervolgens kwam ik te werken op de afdeling aerodynamica. Ik bleek meteen de chef te zijn van de afdeling, want er werkte daar verder niemand anders. Adrian Newey, Chef werkplaats

Newey zag door zijn ervaring met de auto’s van toen het probleem van porpoising al van een kilometer afstand aankomen:

Vanwege mijn ervaring met de auto’s van toen, was ik al bekend met het fenomeen porpoising. Het zit bij deze auto’s in de genen. Eigenlijk had iedereen het moeten zien aankomen. Het is alleen de mate waarin het probleem optrad dat mij verbaasd heeft. Adrian Newey, geeft zijn concullegae een sneer

Er is een ‘excuus’ dat Newey zijn vakgenoten wel wil toegeven. In een windtunnel, kan je porpoising maar moeizaam vatten. Maar, voor mensen die werkzaam zijn in de hoogste klasse van de autosport, is het natuurlijk alsnog wel matig dat ze dit zich niet gerealiseerd hebben. Waarvan akte.