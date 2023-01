Koop dit betrouwbare BMW M5-alternatief voor 70K

Met dit betrouwbare BMW M5-alternatief hoef je niet constant lagerschalen te vervangen!

Als we denken aan E-segment sportsedan, dan denken we automatisch aan de BMW M5. Dat is zo’n beetje de maatstaf. Uiteraard is de tweede auto waaraan we denken de snelste Mercedes-Benz E-klasse, de 63 AMG. Dan heb je nog de Audi RS6, al is dat in de meest gevallen een stationwagon. Dan zijn er nog een paar exoten als de Maserati Ghibli Trofeo, Cadillac CTS-V en voorheen de Jaguar XF-R. Maar dan heb je het toch wel gehad, nietwaar?

Nou, nee! Er was recent nóg een concurrent. Eentje uit het verre oosten. En dan bedoelen we niet een Infiniti met toevallig een grote motor die wij nooit konden bestellen. Nee, een heftig totaalpakket dat gewoon hier in Nederland in de prijslijsten stond! De auto in kwestie is dit betrouwbare BMW M5-alternatief in de vorm van de Lexus GS-F.

Typisch Japans

Het is een typisch Japanse auto. Nieuw is er wel wat op aan te merken op de snelste Lexus GS ooit. Deze Lexus kostte destijds zoveel als een RS6, maar ging niet sneller dan een S6. De infotainment-unit is eventjes wennen en je moet de buurman uitleggen dat het geen Toyota Camry is met rare uitlaten.

Maar gebruikt zijn de kaarten anders geschud. In dit geval heeft de afschrijving zijn werk gedaan. Ook komen andere kwaliteiten bovendrijven. Bij een okazie maakt de infotainment veel minder uit. Je zet toch je smartphone erop. En kom op, als je de MAVO kan afmaken, lukt dit ook wel hoor. Ook is de betrouwbaarheid van zo’n Japanner niet verkeerd. Met name de Duitse automerken zijn ware money-pits.

Deze Lexus GS-F komt uit 2016. De kleur moet je ding zijn, maar bij een Japanse auto ‘mag’ wit. Zeker in deze configuratie. Alle chromen delen zijn nu hoogglans zwart. Het geeft de Lexus een iets sportievere uitstraling.

Ook erg gaaf bij het wit, staat het interieur. Dat is namelijk rood! En dan niet bordeaux-rood, maar Ouderzijdse Voorburgwalrood. Ook opvallend zijn de oranje remklauwen met groot F-logo.

Het betrouwbare M5 alternatief

De motor van deze auto kennen jullie uit de Lexus RC-F en LC500. Het is een 5.0 V8, de 2UR-GSE-motor. Deze levert 477 pk en 523 Nm. In vergelijking met de Duitsers is dat een vrij bescheiden vermogens- en koppelopgave, maar laten we wel wezen: in een dergelijke auto is het alsnog heel erg veel powerrr.

De motor is gekoppeld aan een achttraps automaat (van Aisin) en drijft enkel en alleen de achterwielen aan. om de krachten goed te verdelen is er een sperdifferentieel aanwezig. Klinkt eigenlijk best tof, nietwaar?

Nieuw zijn ze amper verkocht, dus veel occasions zul je er niet van vinden. Zeker niet in ons land. In dit geval is het zelfs de enige Lexus GS-F occasion die we konden vinden op Marktplaats. De auto heeft minder dan 35.000 km gelopen en moet nog 69.945 euro opbrengen.

Een schijntje als je kijkt wat je ervoor terug krijgt. Vergeet niet dat deze auto nieuw 160 mille kostte vóór opties. Dat is een heel erg flinke afschrijving voor de eerste eigenaar geweest… Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Check hier de rijtest van de Lexus GS-F om te zien wat @wouter ervan vond:

Meer lezen? Dit zijn de 13 tofste niet-Duitse sportsedans!