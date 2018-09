Dit is hoeveel PK de F1-motoren écht produceren

Hoeven we daar ook niet meer over te twijfelen.

In de Formule 1 is het voor de teams van groot belang om een fatsoenlijke krachtbron achterin de auto te hebben. Sinds het begin van het tweede turbo-tijdperk – de eerste keer met hybride systemen – lijkt het belangrijker dan ooit om in het bezit te zijn van een functionerende motor. Door het grote aantal componenten waaruit de krachtbron bestaat, in combinatie met de strenge regels omtrent de hoeveelheid motoren die in een seizoen gebruikt mag worden, is het logischerwijs noodzakelijk om een betrouwbaar blok onder de kap te hebben.

Naast het verhaal van de betrouwbaarheid, moet de motor ook nog eens voldoende krachtig zijn om niet compleet door het ijs te zakken. Hierom was de Honda-motor sinds haar terugkeer in de koningsklasse een ongewilde machine en heeft McLaren deze – vrij onterecht, zo blijkt inmiddels – na een schijnbaar eindeloze reeks problemen de deur gewezen.

Omdat er vandaag de dag dusdanig veel factoren zijn om rekening mee te houden, gezien de gecompliceerde natuur van de krachtbron in de Formule 1, doen de motorleveranciers bijzonder geheimzinnig over hun producten. Het is een ware wapenwedloop. Hoewel we vrijwel ieder raceweekend (en alle tijd daartussen) te horen krijgen dat de motoren bij iedere deelnemende leverancier krachtiger aan het worden is, hebben we tot op heden nog weinig concrete cijfers te zien gekregen.

Daar waar Mercedes de eerste jaren van het tweede turbo-tijdperk domineerde en zonder twijfel de krachtigste motor produceerde, worden de in Maranello gefabriceerde krachtbronnen tegenwoordig gezien als de snelsten. Echter, nog altijd weten we niet hoeveel paardenkracht ze nu daadwerkelijk produceren. Eigenlijk is het enige dat we zeker weten over de 1,6-liter V6-motoren, dat de MGU-K 120 kW (~ 160 pk) aan elektrische kracht mag produceren.

Het Duitse Auto Motor und Sport lijkt daar vandaag verandering in te brengen. Het blad heeft de cijfers namelijk van een leverancier in handen gekregen. De Duitsers willen niet kwijt wie precies deze data heeft vrijgegeven, maar voor ons maakt dat weinig uit; als het daadwerkelijk klopt, dan zijn wij tevreden.

Het blad kijkt in dit geval naar het maximale vermogen dat de motoren produceren. Dit maximale vermogen wordt enkel ingezet tijdens de kwalificatiesessies. In andere woorden, we hebben te maken met de zogenaamde ‘Party Mode‘. Uit de data blijkt dat Ferrari inderdaad aan de leiding gaat. De Italiaanse krachtbron produceert in kwalificatietrim liefst 790 pk. Mercedes schaart zich daar net achter, met een vermogen van net geen 780 pk. Echter, in raceomstandigheden zijn de verschillen verwaarloosbaar.

Het verschil met Renault en Honda is aanzienlijk. De nieuwste Spec-C motor die Red Bull recentelijk in Monza gebruikte, produceert een relatief magere 730 pk. De B-Spec loopt met een vermogen van 710 pk nog verder achter de feiten. Daarmee moeten ze Honda zelfs voor zich dulden, want momenteel produceert de Japanse krachtbron 715 pk. Om de pijn voor de Fransen nog verder te vergroten, zal Honda in de Verenigde Staten de nieuwe Spec-3 onthullen. Met die motor moet een flinke stap worden gezet naar liefst 750 pk.

Het is belangrijk om te vermelden dat in deze cijfers de kracht van de hybride systemen nog niet is meegerekend. Ondanks dat we weten hoeveel vermogen de MGU-K mag produceren, kunnen er marginale verschillen zijn. Er kan namelijk vermogen verloren gaan door de MGU-H. Wie het meest energie efficiënte systeem heeft, heeft aan het eind van de dag het meeste pk.