F-Type krijgt update, staat stil bij 70 jaar Jaguar sportauto’s

Met racevlaggetjes in de hoofdsteunen.

Gebak met 70 kaarsjes op het hoofdkantoor van Jaguar. De Britse autofabrikant viert dat het 70 jaar geleden is dat ze de eerste sportauto introduceerde, de XK 120 in 1948. Nu hebben wij niet zoveel aan het nieuws, behalve dat het merk met een speciale F-Type op de proppen komt.

De auto heet F-Type Chequered Flag en staat stil bij 70 jaar Jaguar sportauto’s. Het automerk spreekt over een gelimiteerde editie. Hoeveel exemplaren ze gaan maken van deze Chequered Flag is niet bekendgemaakt. De F-Type Chequered Flag komt met vier- en zescilinder motoren. De dikke achtcilinders komen niet in aanmerking voor deze speciale editie.

De F-Type Chequered Flag valt onder andere te herkennen aan een zwart dak, 20-inch velgen en een racevlaggetje verwerkt in de hoofdsteunen. De speciale editie is te verkrijgen in de kleuren Caldera Red, Fuji White of Carpathian Grey. Zoals gezegd is er keuze uit de 300 pk sterke viercilinder, of de supercharged V6 met 340 of 380 pk. In alle drie de gevallen zijn de motoren gekoppeld aan de Quickshift achttraps automaat.

Jaguar maakt meteen van de gelegenheid gebruikt om de F-Type van een modeljaar update te voorzien. Zo is de Chequered Flag de eerste F-Type met het nieuwe Touch Pro infotainmentssyteem. Dit betekent onder meer dat er gebruik kan worden gemaakt van Apple CarPlay en Android Auto op het 10-inch display. Verder zijn parkeersensoren voor en een achteruitrijcamera voortaan standaard. Het onderstel van de F-Type R Coupé en Convertible krijgt technologie van de SVR mee, wat betekent dat het comfort op lage snelheden is toegenomen. Bekijk een video van de F-Type Chequered Flag op Autojunk.