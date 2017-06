Renault Koleos 2017: rijtest en video

De Koleos verdween in 2010 stilletjes van de Nederlandse markt, slechts iets meer dan twee jaar nadat hij op de markt kwam. Toch probeert Renault het nu opnieuw.

Het was een flop, dat kunnen we gerust stellen. In 2008 kwam de Renault Koleos in de showroom. Maar in Nederland gingen we rond die tijd steeds harder straffen op CO2 en dus verdween hij een paar jaar later alweer van de markt. In andere delen van de wereld bleef de auto overigens gewoon in de verkoop, maar de Koleos was klaar met Nederland. En Nederland met de Koleos.

Tot nu, want Renault brengt de Koleos terug. De volledig vernieuwde D-segment SUV moet de concurrentie aangaan met een aantal gevestigde namen, dus makkelijk zal het niet worden. Denk bijvoorbeeld aan de recent compleet opgefriste Peugeot 5008 en die andere nieuwe speler die veel waar voor z’n geld biedt: de Skoda Kodiaq. Niet de minsten, en dus kon deze Koleos het wel eens zwaar gaan krijgen.

Maar voordat we conclusies gaan trekken moeten we misschien eerst eens kijken waar we mee te maken hebben. De Koleos is een SUV aan de bovenkant van het gamma van Renault. Het is een D-segment auto, die dus in de lijn van de Talisman en de Espace gezien moet worden. Met die auto’s zijn dan ook wel wat stylingovereenkomsten te vinden. Met name van de Talisman zijn flink wat lijnen en vormen te herkennen in deze SUV. Meest herkenbaar zijn de koplampen met LED-”haak” dagrijverlichting.

Om de auto een “robuust, stoer maar toch geraffineerd” uiterlijk te geven, is er gekozen voor redelijk cleane stukken plaatwerk, met veel horizontale lijnen. Neem bijvoorbeeld de achterlichten, die nog eens gespiegeld worden door de op uitlaten lijkende plastic delen, met daartussen een verbindend stuk grijs plastic. De neus is (los van het enorme staande logo van Renault) ook voornamelijk van horizontale lijnen voorzien, die boven de koplampen zelfs helemaal doorlopen op de flank, tot aan de voordeuren. Dit is gedaan om de breedte van de auto te benadrukken en zo een stoerder uiterlijk te creëren. Het resultaat: een keurig ogende, clean getekende auto die niet heel uitgesproken is qua uiterlijk. Wel jammer: de eerder genoemde nep uitlaten (en nep roosters op de flank) zijn echt te flauw. Renault is niet de enige die dit soort designtrucs toepast, maar dat moet fraaier op te lossen zijn.

Het interieur is van eenzelfde zakelijkheid. Netjes en zelfs een beetje voorspelbaar Renault inmiddels; met het verticale scherm in de middenconsole. Keurige stoelen die niet te zacht zijn, een half digitaal tellerhuis en als kers op de taart een middenconsole met bekerhouders die kunnen verwarmen en koelen. Klein puntje van kritiek: de belachelijke weergave van Apple Carplay (uitlegvideo). Omdat Apple niet meer schermen ondersteunt voor Renault, krijg je een soort “ik kijk horizontale video op m’n verticaal staande telefoon”-sensatie bij het bedienen van Carplay: enorme lege ruimtes op je scherm terwijl de touch elementen van je telefoon onnodig klein worden. Jammer, maar de mensen van Renault drukten ons op het hart dat het echt een keuze van Apple is om dit niet te ondersteunen en dat ze daar zelf ook van balen.

Motorisch gezien is er keuze uit een diesel, een diesel en nog een diesel. En dan hebben we het over 130 pk, 175 pk of 175 pk met vierwielaandrijving. Als je binnen tien tellen de honderd wil kunnen halen zul je één van die laatste twee moeten kiezen, de 130 pk 1.6 dCi die wij bij ons hebben (en die verreweg het meest relevant is voor de Nederlandse markt) is niet bepaald een racer. De sprint naar 100 is (als je de standaard handbak goed bedient) in 11,4 seconden af te leggen, de topsnelheid bedraagt 185 kilometer per uur. Het voelt allemaal wat magertjes in deze grote, 1662 kilogram zware auto. We leggen ook een paar meters af in de 175 pk en 380 Nm sterke 2.0 dCi en die voelt een stuk evenwichtiger aan. Op papier doet die de sprint 9,5 seconden als je de vierwielaandrijving kiest, ga je voor voorwielaandrijving dan wordt dit 9,3 seconden.

Maar los van dat niet zo vlotte blok voelt de Renault Koleos wel aan als een volwassen, prettige reisauto met een goed gebalanceerde wegligging en genoeg comfort. Nu hoor ik jullie denken: “Waarom geen benzinemotoren? In een tijd dat diesel door steeds meer mensen in de ban gedaan wordt zou dat toch logisch zijn?” Maar zo werkt de automarkt tegenwoordig niet meer. De Koleos is namelijk geen spiksplinternieuwe auto. Hij komt nu in Europa op de markt, maar wordt al geruime tijd verkocht op andere continenten. De Koleos is door Renault dan ook niet ontwikkeld om het goed te doen in Europa, hij is ontwikkeld om over de hele wereld verkocht te kunnen worden. De benzinemotoren die Renault elders in de wereld in de Koleos aanbiedt, zijn in Europa simpelweg niet interessant meer door de hoge uitstootcijfers.

Het verklaart ook waarom de Koleos een aantal snufjes ontbeert die de concurrenten al wel hebben. Waar sommige concurrenten al automatische remsystemen voor noodsituaties, voetgangersdetectie en (half)autonome technieken aan boord hebben, houdt Renault het allemaal wat eenvoudiger voor de Koleos. Veel verder dan een waarschuwing voor het verlaten van je rijbaan komt het niet. Nu staat Renault wel bekend om uitstekende passieve veiligheid, maar daar maak je liever geen gebruik van. Airbags en kreukelzones zijn altijd het meest prettig als ze niet ingezet hoeven te worden.

Prijzen voor de nieuwe Koleos beginnen bij €42.790 euro. Dat lijkt duurder dan veel concurrenten, maar vergelijk je de Koleos met andere diesel-SUV’s uit het D-segment, dan liggen de prijzen niet heel ver uit elkaar. De 175 pk versie met vierwielaandrijving die wij kort in het terrein reden is in Nederland overigens vanaf €56.790 euro te krijgen.

Dan de vraag die we moeten stellen: waarom komt Renault tóch weer met de Koleos op de proppen? De reden is simpel: ze rollen toch al van de band, het is overall een prima auto en bovendien stijgt de vraag naar crossovers / SUV’s. Renault ervaart dat zelf ook met de uiterst succesvolle Captur en Kadjar. Renault zou gek zijn om de Koleos niet te brengen, maar of hij net zo succesvol wordt als de twee kleinere crossover-broeders in de Renault showrooms, dat betwijfelen we. Het is een prettige, volwassen SUV, maar het aanbod en de concurrentie in dit segment is groot. Heel groot. Filmpje!