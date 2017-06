Sculptuur voor ex F1-baas Bernie Ecclestone

Bernie met de middelvinger zou wel tof zijn.

Niemand minder dan mister Bernie Ecclestone krijgt een sculptuur. Het beeld van of over de bejaarde rijkaard zal te zien zijn op Goodwood.

Tijdens het Goodwood Festival of Speed wordt er ieder jaar een sculptuur onthuld. Vorig jaar werd bijvoorbeeld BMW in het zonnetje gezet. Dit jaar is dat anders, want voor het eerst in de geschiedenis van Goodwood krijgt een individu een sculptuur. De primeur is voor de 86-jarige Bernie Ecclestone.

Hoe het sculptuur eruit komt te zien is nog een geheimpje. Het kan een beeld zijn van Ecclestone zelf, maar het kan ook een kunstwerk zijn dat de carrière van Bernie symboliseert. Van 29 juni tot en met 2 juli is de sculptuur te aanschouwen. Naast de ex F1-baas zullen ook vijf auto’s worden tentoongesteld die elk een andere stap vertegenwoordigen in de carrière van Bernie.

Ecclestone was in zijn carrière onder andere coureur, manager, teambaas en uiteindelijk opperbaas van de F1. Vorig jaar werd bekend dat de 86-jarige het stokje zou overdragen aan Liberty Media.