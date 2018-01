F1 2018 wordt extra hip, vooral voor vrouwen

Het F1 circus wordt waarschijnlijk meer en meer een...euhm...circus.

Jaja, we gaan de Amerikaanse invloeden in 2018 voelen in de sport. Dat is althans de inschatting van onder andere Zak Brown, Amerikaan en tevens teambaas van McLaren. De autoverzamelaar heeft aan de bekende F1-journo James Allen uit de doeken gedaan dat Sean Bratches van Liberty Media voor de kerst de nieuwe commerciële strategie gedeeld heeft met alle teams. Volgens Zak is de honeymoon voorbij en gaan we in 2018 de aanwezigheid van de nieuwe F1-eigenaar voelen.

Ten eerste zal de weg die Liberty Media afgelopen jaar heeft ingezet door het focussen op digitale media zich doorzetten. Nieuwe hete graphics, een nieuwe F1 App en Over The Top (OTT) Streamingdiensten moeten drommen nieuwe fans aanboren. Tevens hebben de Yanks de diensten van David Hill ingeroepen. Die naam zegt je waarschijnlijk niks, maar Hill werkte jarenlang voor Rupert Murdoch’s media-imperium Faux Fox en was daar onder meer verantwoordelijk voor de Sportafdeling Fox Sports. Denk daarbij niet aan de Nederlandse zender met Hansie-Hansie, maar de moloch die jaarlijks miljarden uitgeeft aan de NFL en NASCAR en dergelijke. Hill moet de F1 uitzendingen super spannend gaan maken. Misschien met dramatische muziek over slowmotions heen of zoiets.

Nu we het toch hebben over extreem veel creativiteit: Liberty Media heeft nog een troef in handen in de vorm van paarse broek Murray Barnett, niet te verwarren met Sonny Burnett. Barnett is gebombardeerd tot head of global sponsorship and commercial partnerships en moet er dus voor zorgen dat zoveel mogelijk eyeballs de sport bekijken en (dus) het geld van sponsoren binnenstroomt. Barnett claimt onder andere de credits voor het in beeld brengen van het huilende kind toen Kimi Raikkonen uitviel een fragment dat de wereld overging en volgens Murray in de dagen van Bernie Ecclestone nooit gebeurd was. In paarse broekenweek marketingweek zegt Murray:

I don’t want to talk too much about Ecclestone’s time, but our view now is to try to approach sponsors with a ‘yes, why not?’ attitude as opposed to a ‘no, I don’t understand the question’ kind of attitude. If they want to host a fashion show during a Grand Prix, we’ll make it happen, rather than shut the idea down.

Nu we het toch hebben over modeshows: vrouwen. Vrouwen vormen de doelgroep die Murray het liefst wil aanboren. Uit onderzoek blijkt dat F1 fans in veel opzichten de droom zijn van elke sponsor. Ze shoppen regelmatig online en ze kopen graag de merken die ze zien tijdens races. Een goudmijn dus. Probleem is alleen: mannen zijn veel meer (zo’n 50 procent meer) geneigd F1 te kijken dan vrouwen. Daar moet volgens Barnett vernadering in komen.

Het idee om gridgirls af te schaffen komt hier ook vandaan, al is dit plan er nog lang niet ‘door’. Het zou kunnen dat de gridgirls blijven, maar een andere functie krijgen, als is nog niet geheel duidelijk welke functie dit dan moet zijn.

We’re 100% committed to looking into grid girls and making them a more relevant part of the competition rather than just holding a board and standing next to a car. We want to make them fully integrated into the programme and change the perception of what their involvement in the sport is. We haven’t quite cracked what this will look like, but we’ve recognised we need to become more progressive there.

Hier worden we al een beetje kriebelig van, maar het puristische hart van ondergetekende dinosauriër begint pas echt te bloeden bij het lezen van dit statement:

The way I look at it is someone should be able to attend a Grand Prix and for nine hours not see one bit of racing and still leave entertained. This is what I am telling brands.

Ik zie het al voor me. F1 als het bijprogramma van een modeshow. Blijf met je tengels van mijn sport af, Murray!

Image-Credit: babe op Chris Amon’s Ferrari bij de Britse Grand Prix van 1968