F1 baas wil circuits verspijkeren voor meer spanning

Hmm, het afgelopen F1-seizoen een cijfer geven, moeilijk. Het was zeker niet zo episch als 2007 en 2008, maar wel veel leuker dan 2016. Eindelijk was er weer wat echte strijd om de titel tussen twee rijders van verschillende teams, hoewel de echte kenners natuurlijk al snel doorhadden dat de Hamilton en Mercedes op de meeste banen toch weer het voordeel hadden. De meest bizarre race was waarschijnlijk die in Bakoe, nu al een klassiekertje. Maar het adagium dat volgens sommigen voor coureurs geldt, is ook op de Formule 1 in het algemeen van toepassing: you’re only as good as your last race.

Die laatste race was, laten we eerlijk zijn, grafsaai. Alleen de race in Sochi was misschien nóg saaier. Op die manier een jaar eindigen laat toch een zure nasmaak achter in de monden van veel fans. En dus is sindsdien de roep om maatregelen te nemen die de races spannender maken weer aangezweld. De harde cijfers liegen er namelijk niet om: in 2016 werd er nog 866 keer ingehaald, in 2017 slecht 435 keer. Ross Brawn, die als Formula One Managing Director of Motorsports de technische kant van de sport mag uitdenken voor Liberty Media, is zodoende niet bang drastische maatregelen op tafel te leggen.

Eerder heeft de voormalige honcho van Benetton, Ferrari, Brawn GP en Mercedes al straffen, T-wings, haaienvinnen en de DRS-vleugel de wacht aangezegd. Tevens stelde hij voor alle data van de teams beschikbaar te maken aan fans. De oplettende lezer merkt hierbij al op dat niet al deze wensen van Brawn realiteit zijn geworden, maar dat stopt de techneut niet af. Inmiddels heeft hij zijn zinnen gezet op het aanpassen van de circuits om inhalen te bevorderen. Dat hoewel Brawn zich ook realiseert dat makkelijk kunnen inhalen niet per se gelijk staat aan spannende races. Brawn zegt tegen autosport dat Liberty Media in de weer is geweest met spreadsheets om de historische frequentie van inhaalmanoeuvres te onderzoeken:

Were there periods of racing where there was more overtaking? Are there tracks where there is more overtaking? So you can do a statistical analysis. The thing you have to be careful of is that overtaking isn’t good racing. You have got to start to think about what is good racing, and it is two cars fighting each other. It may mean the guy in front stays in front but you can have some great racing going on. It is a little bit more complex than counting the number of overtakes.

Een goed punt. Immers een race waar inhalen in theorie een peulenschil wordt, is geen race maar een pakweg 300 kilometer lange kwalificatie. Behalve in Monaco, waar zo’n 260 kilometer afgelegd wordt. Niks ten nadele van kwalificaties, maar dat lijkt ons toch niet de bedoeling.

Hoewel dat dus in het achterhoofd moet worden gehouden, is Liberty Media volgens Brawn desalniettemin met verschillende circuits in gesprek om aanpassingen door te voeren. Brawn noemt als voorbeeld van een goede baan het circuit in Austin. Met name de eerste bocht en de slingers die daarna volgen kunnen zijn goedkeuring wegdragen:

What we are seeing so far is the ability to take different lines through corners is quite important to help racing. So if you have got a hairpin and it is a narrow track, it is not that great. If you have a hairpin and it is a wide track, where there can be some different lines going into it, then you can get something happening. Austin, I think, would fall into the category of a complex of corners. So you take a line on one corner going in, and then you start to force the defending car to start taking different lines. And then eventually you come out in the right place. That is what we are looking at.

Maar dat is nog niet alles! Ook het aanpassen van het asfalt kan volgens Ross uitkomst bieden. Asfalt dat de banden opvreet is beter dan asfalt dat banden een aai over de bol geeft:

The type of surface can create degradation and a reasonable degree of tyre degradation is helpful to racing because you start to get performance differentials. If you look at circuits with very low degradation, like Sochi, the racing there is challenging and it is one stop. The tyres don’t go off, so away you go. There are no performance differentials created. If you look at some of the great races we have had this year, there have often been tyres involved in terms of degradation levels, like Raikkonen defending on tyres that were not as good as the tyres Max had attacking him.

Het lijkt ons in dat geval handiger om banden te maken die wat sneller slijten, maar goed, dat hebben we al geprobeerd een paar jaar geleden en leverde Pirelli veel negatieve pers op. Bovendien hadden de meeste teams de banden na een paar races ‘door’. Spectaculaire ontknopingen zoals in de Grand Prix van China toen Kimi Raikkonen een paar rondes voor het eind geen rubber meer overhad waren dan ook al snel een ding van het verleden.

Wat dat betreft blijft het lastig om met easy fixes een groot effect te bewerkstelligen en misschien heeft Ross daarom gelijk dat de circuits moeten veranderen. Maar, wie moet dat betalen? Zoals we weten uit het rapport over de financiële haalbaarheid voor een Grand Prix op Zandvoort, kost zoiets een bom duiten. Daarbij is de uitkomst nooit helemaal zeker. Naar verluidt was er bijvoorbeeld al een plan om de layout voor de Grand Prix van Australië (toch niet de saaiste race op de kalender) te wijzigen, maar is dat toch afgeschoten omdat men twijfelde of de aanpassing wel succes zou hebben. We vragen ons dan ook af wat er uiteindelijk overblijft van dit proefballonnetje van Brawn.