F1-baas Domenicali lyrisch over feest op Zandvoort

Het was me het dagje wel gisteren. En dat zag F1-baas Domenicali ook en vond het weer een geslaagd feestje.

Saai? Nee, gisteren was het niet saai. Het Nederlandse weer maakte de race aantrekkelijk om naar te kijken, onze voorspelling was dus juist. Natuurlijk was het feest compleet omdat Max Verstappen de overwinning op zijn naam schreef, maar de algemene sfeer was wederom geweldig. Dat viel op.

F1-baas Domenicali over Zandvoort

Laten we beginnen met Robert van Overdijk, de directeur van het circuit, die zeer trots is. Ondanks de regenbuien en de onderbreking van de race, bleef de sfeer er goed in zitten. Hij laat aan Motorsport.com weten dat hij naast Formule 1-baas Stefano Domenicali stond tijdens het volkslied voor de start van de race. Nou, die vond het fantastisch. André Rieu stal de show toen hij met zijn band, excuus- met zijn orkest, het volkslied ten gehore bracht. De zee aan vlaggetjes maakte het beeld compleet. Onze Max kreeg zelfs kippenvel laat hij weten en zegt dat er gedurende de gehele race ‘een geweldige atmosfeer was’.

Laten we niet vergeten, deze beelden gaan heel de wereld over. Het is een visitekaartje voor het circuit, maar eigenlijk voor heel ons land. Kijkers over de hele wereld zien dat wij Nederlanders wel van een feestje houden. Tijdens de regen, en tijdens de onderbreking van de race, werd er vrolijk door gefeest. Dit komt natuurlijk door de keiharde dancemuziek die gedraaid werd. Ook weer zo’n succesvol Nederlands exportproduct.

Twee Nederlandse exportproducten op één foto.

Toekomst

Toch is de toekomst van de Dutch Grand Prix onzeker. De organisatie van de F1 moet nog nadenken hoeveel races er gereden gaan worden in Europa en of Zandvoort daar tussen past. Tot en met 2025 zit dat goed, maar wat daarna gebeurt is niet duidelijk. Echter, het zou toch gek zijn als het thuiscircuit van de best presterende coureur eruit wordt gehaald.

Het zou zomaar kunnen dat er afgewisseld gaat worden tussen Circuit Zandvoort en Spa-Francorchamps. Dan hebben we dus eens per twee jaar een race in Nederland. Zou kunnen werken, maar eigenlijk verdienen we een dergelijk feestje als gisteren gewoon elk jaar.