Straten rondom scholen moeten dicht voor auto’s!

Al die ouders die hun kinderen naar school brengen MET auto’s, levensgevaarlijk. Daarom moeten er straten dicht rondom scholen.

De scholen zijn weer begonnen. Elk jaar krijg je deze campagne wederom voor je kiezen. Logisch, want na zes weken van relatieve rust gaan de kids weer naar school. En dan is het druk bij de scholen en dan met name met de auto’s van de ouders. Stress alom.

Straten dicht bij scholen

Ouders komen vaak met hun auto naar school om hun kinderen te droppen. Iedereen heeft het druk en heeft haast. Daarnaast, even de lease-Tesla op de stoep parkeren moet even kunnen. Dan had de gemeente maar meer parkeerplekken moeten maken, toch!? Dat denken veel ouders, maar het levert gevaarlijke situaties op. Ook voor hun eigen kinderen.

Om kinderen te behoeden voor ongelukken moeten er maatregelen genomen worden, want de ouders willen maar niet luisteren. Kom gewoon in de ochtend even relax op de fiets. Of lopend. En moet je toch met de auto – dat kan en is niet erg- zet hem dan even een stukje verderop. Toch doen ouders dat vaak niet.

Oplossing

De straat afsluiten is een optie. Een andere mogelijkheid is een parkeerverbod en dat streng handhaven of een eenrichtingsweg ervan maken, zodat mensen moeten omrijden. Andere oplossingen zijn het inzetten van verkeersregelaars, duidelijke oversteekplekken of een maximum snelheid (stapvoets rijden). Veel steden zijn het echter zat en grijpen naar de tamelijk extreme maatregel om de straat af te zetten. Lastig, want bewoners willen wel naar hun werk.

Dus niet afsluiten met hekken, maar een inrijdverbod voor niet-bewoners. Leuk en aardig, maar dat moet ook weer gehandhaafd worden. Ook in Rotterdam is dat het geval, lezen we in het AD. Wethouder Karremans spreekt daarover een ‘chaos in de schoolspits’. Eerdere inspanningen hebben niet geholpen, zoals herkenbare palen en markering.

De stad overweegt nu om schoolstraten te sluiten tijdens de afzettijden van de kinderen. Dat moet de omgeving van de school echt verkeersveilig maken. Althans, dat is de gedachte. Vaak zie je dat het probleem vaak verschuift en dat de chaos nog steeds blijft.

Misschien is het handiger om de ouders eerst op te voeden, maar dat is lastiger dan kinderen opvoeden. Blijkbaar.

Foto: een Mercedes S63 AMG Coupe op de stoep, gespot door @toyotafortuner