F1-baas: “Max benadert Schumacher in populariteit”

De grote baas van de Formule 1 zegt dat Max Verstappen bijna op het niveau van Michael Schumacher is, qua populariteit dan.

Het is al jaren een doorn in het oog van de die hard F1-fans: mensen die de sport ineens zijn gaan volgen toen in 2016 een Nederlander bij een topteam kwam. Dat zijn geen echte F1-fans, die komen alleen in beeld nu dat Max het goed doet en ze ineens iemand kunnen supporten die niet elke race in de boarding parkeert. Ergens jammer, maar voor de populariteit is dat juist goed. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat we voor het eerst in bijna veertig jaar weer een race hebben op Zandvoort waar Nederlandse fans hun held van dichtbij kunnen zien.

Max Verstappen is op Schumacher-niveau

Qua populariteit gooit Max dan ook hoge ogen, zo zegt F1-baas Stefano Domenicali tegen De Telegraaf. Wanneer wordt gevraagd naar het “Max-effect” antwoordt hij: “Max is nog heel jong, maar al een kampioen die heeft bewezen dat hij heel veel mensen aantrekt. Ik zei net bijna Michael, in plaats van Max, omdat Schumacher in zijn tijd ook liet zien hoe belangrijk het is om zo’n superster te zijn. Iemand die overal in de wereld iets unieks kan creëren. Max begint dat nu ook te doen. Nederlandse fans reizen Max overal achterna. Dat is geweldig om te zien. Hij benadert inmiddels Schumacher, als je kijkt naar populariteit.”

Domenicali vindt dus dat Max te vergelijken is met Schumacher op de manier waarop hij een held is voor de fans. Ook zegt de F1-baas dat Max een belangrijke speler is voor de hele F1-gemeenschap. Die kun je in je zak steken: de F1-baas is blij met Max Verstappen als grote aanvoerder van de sport.

Zandvoort voorbeeldig

Er worden nog wat andere vragen gesteld aan Domenicali over Zandvoort en de F1 an sich. Over Zandvoort is hij ook positief. “Zandvoort heeft vorig jaar een nieuwe standaard gezet, als je kijkt naar de energie op de tribunes, de sfeer, het hele omlijstende programma en de mobiliteit. Tegen andere promotors van races hebben we de andere jaren ook gezegd dat het aanbod hoger is dan de vraag. De lat moet omhoog, qua professionaliteit. Het is mijn taak om iedereen te pushen om het maximale eruit te halen. En Zandvoort bewijst hoe het moet.”

Nou zal je de grote baas van de Formule 1 niet snel betrappen op uitspraken die doen blijken dat hij geen vertrouwen heeft, dus wanneer gevraagd wordt naar de huidige staat van F1 omschrijft Domenicali die als ‘heel gezond’. Gezonder dan toen hij bij Ferrari werkte. Abu Dhabi vorig jaar werd door 108 miljoen mensen bekeken en de eerste GP van Miami dit jaar was in nummers een groter evenement dan de Super Bowl.

Kritiek en geld

Of Domenicali wakker ligt van alle kritiek, bijvoorbeeld overwegen om Spa van de kalender te schrappen: nee. “Spa-Francorchamps is in het verleden al meerdere keren van de kalender verdwenen. Ik heb respect voor iedereen, maar uiteindelijk moet iemand de beslissing nemen en verantwoordelijkheid dragen. Dat kan een populaire maatregel zijn of niet, maar ik moet ook naar de commerciële aspecten kijken en ben ervan overtuigd dat ik altijd de beste beslissingen neem die de Formule 1 ten goede komen.”

Ook de vraag “draait het allemaal om geld?” vindt Domenicali te makkelijk. Uiteraard moet het financieel kunnen, maar er speelt veel meer mee. Zo geeft hij Zandvoort als voorbeeld van een race die om hele andere redenen op de kalender staat. “[…] Maar kijk even hier in Zandvoort naar de situatie hier en de beperkte ruimte voor garages en de paddock, om maar iets te noemen. Als het alleen om geld zou draaien, zouden we hier niet zijn.” Uiteraard hebben circuits in het Midden-Oosten meer te bieden dan middelmatig rijke landen in Europa bijvoorbeeld, dus geld speelt wel een rol. Toch vindt Domenicali het niet verkeerd om te kijken naar dat geld: het blijft een business die je runt. “De waarde van de Formule 1 is momenteel heel hoog, dus je moet als Grand Prix ook een goed businessmodel hebben.”

Normale man

Om af te sluiten met nog twee zaken: er wordt gevraagd naar de toegankelijkheid van een GP voor de normale man. Daar heeft Domenicali over te zeggen dat je moet vertrouwen op de lokale promotor. Die bepaalt wat uit kan en niet, en dat verschilt per GP. Het is zoeken naar de juiste balans.

Ten slotte wordt gekeken naar het aantal races op de kalender. Dat stijgt mogelijk naar 24 races en dat vindt Domenicali een maximum. “In het Concorde Agreement is met de teams en de FIA afgesproken dat 25 Grand Prixs het maximum is, maar als het aan mij ligt blijft het voorlopig op 24.” Ook hier kan het instellen van meer GP’s de spaarpot spekken, maar het moet ook een beetje leuk blijven. Datzelfde geldt voor meer auto’s en teams op de grid: allemaal niet nodig om de kwaliteit van de show te verbeteren.