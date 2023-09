F1 doet een beetje eng jegens Felipe Massa

Felipe Massa is de F1 keihard aan het aanpakken. Als respons doet de F1 een beetje eng jegens de olijke Braziliaan.

De historieboeken van de Formule 1 worden potentieel herschreven. Tenminste wel als Felipe Massa zijn zin krijgt. De aimabele Braziliaan is een rechtszaak begonnen tegen de Formule 1 omwille van de gebeurtenissen rondom Crashgate in 2008. Nog even kort voor de niet ingeweiden: het Renault-team manipuleerde destijds de Grand Prix van Singapore, door Nelson Piquet junior opzettelijk te laten crashen. Dit veroorzaakte een safetycar waar eerste coureur Fernando Alonso maximaal van profiteerde.

Het was een ongekend succes voor Renault, dat in 2008 totaal niet uit de verf kwam. Om een idee te geven: Alonso en Piquet stonden in Singapore slechts vijftiende en zestiende op de grid. Een jaar later kwam het feit dat het doorgestoken kaart was naar buiten. Piquet werd ontslagen en klapte uit de school.

Het kampioenschap was toen echter al vergeven aan Lewis Hamilton. Na een zinderende finale won hij de titel door Timo Glock in te halen in de laatste bocht van de laatste race. Massa accepteerde het maar. Ook nadat in 2009 dus bleek wat er in Singapore werkelijk was gebeurd. Massa viel in die race uit vanaf de leiding in de race. Hamilton pakte cruciale punten.

Meer recent heeft Bernie Ecclestone echter ook uit de school geklapt. Hij claimt dat men in de top van de sport in 2008 al op de hoogte was van de Renault-affaire. Men zou echter bewust getracht hebben om de zaak in de doofpot te stoppen, om de sport niet in diskrediet te brengen. Een stinkende zaak dus.

Voor Massa heeft dit een open wond opengetrokken. Dat hij de titel op die manier verloren heeft, was natuurlijk altijd al pijnlijk. Maar nu hij weet dat de leiders van de sport wisten hoe het zat, maar bewust de ogen gesloten hebben, heeft de emmer doen overlopen bij de joviale coureur. Hij is een rechtszaak begonnen.

Nu was Felipe echter ook een ambassadeur van de sport. De F1 heeft er echter geen zin in om netjes met elkaar om te blijven gaan terwijl de rechter zijn werk doet. Ondanks dat er destijds andere mensen aan het roer zaten. Kennelijk wil de sport nog steeds liever deze onverkwikkelijke zaak in een stoffige lade stoppen.

Massa is naar eigen zeggen verteld dat hij voortaan zijn gezicht niet moet laten zien in de paddock. En het gaat nog wat verder dan dat. De Italiaanse fans, die Massa nog steeds weten te waarderen als voormalige Ferrari-held, hadden in Monza wat spandoeken opgehangen om Felipe te steunen. Deze zijn echter op last van de F1 organisatie weggehaald. Wel een klein beetje eng.

Vind jij het terecht dat de F1 Massa zowel letterlijk als figuurlijk buiten de deur probeert te houden na zijn kritiek op de gang van zaken? Laat het weten, in de comments!