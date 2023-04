Autoblog Spot van de Week: Alfa Romeo Junior Zagato

Een echte zeldzaamheid, en nog fabrieksnieuw ook!

Sommigen zijn fan van Zagato, anderen niet, maar je kunt wel op het Italiaanse designhuis vertrouwen dat ze met iets bijzonders komen. Dit doen ze tot op de dag van vandaag. Recent konden we nog kennismaken met de Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, een auto die – zoals wel vaker bij Zagato – de meningen verdeelde.

Alfa Romeo en Zagato gaan ‘way back’, want die specifieke auto is uitgebracht ter gelegenheid van hun 100-jarig jubileum samen. Een van de meest memorabele auto’s uit de die 100-jarige samenwerking is de Alfa Romeo Junior Zagato.

Dit is een absolute zeldzaamheid, maar @joosstra wist er in te spotten in Laren. Waar je in de P.C. Hooftrstaat vooral patserbakken ziet, kun je in Laren de echte pareltjes spotten. Zoals een fabrieksnieuwe Junior Zagato.

De Junior Zagato is gebaseerd op de eerste Alfa Spider, maar dat is uit het uiterlijk totaal niet af te leiden. De auto heeft een kortere wielbasis en een volstrekte uniek design, van de hand van Ercole Spada. Daarmee oogt de auto een stuk moderner dan de traditioneel vormgegeven Spider.

Van de Junior Zagato zijn twee series gebouwd: de 1300 en de 1600. Dit betreft een 1300, die dus een 1,3 liter viercilinder onder de kap heeft. Die is goed voor 103 pk, wat niet onaardig is voor een autootje dat om en nabij de 1.000 kg weegt. Een racemonster is het natuurlijk niet, maar zo was ‘ie ook niet bedoeld.

Na verloop van tijd wordt iedere auto een zeldzame verschijning, maar deze Alfa is altijd al exclusief geweest. Van de Junior Zagato 1300 zijn maar 1.108 stuks gebouwd. Toch staan er meer op Nederlands kenteken dan je wellicht zou vermoeden: zo’n 43 exemplaren. Als je ook de 1600’s meetelt, kom je uit op 67.

Dit zijn natuurlijk geen auto’s die vaak in de buitenlucht komen, dus de kans dat je er een tegen het lijf loopt is bijzonder klein. Zeker een exemplaar in concoursstaat, zoals deze. Deze spot van @joosstra verdient daarom de titel Spot van de Week. Joos krijgt een mooie Autoblog-pet of -muts thuisgestuurd als aandenken.

Volgende week zondag is er weer een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook iets leuks, speciaals of opvallends tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

Alle foto’s van deze Alfa bekijk je op Autoblog Spots!