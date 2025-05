Van alle streamingsdiensten is Viaplay de eerste die mensen opzeggen

Als streamingsdiensten te duur worden denken mensen als eerste: ‘Viaplay? Weg ermee.’

Als je mee wil kunnen praten moet je eigenlijk een abonnement hebben op Viaplay én Ziggo Sport én Netflix én HBO Max én Amazon Prime én Disney+ én Apple TV+ én Videoland. Dat loopt natuurlijk helemaal uit de klauwen. Je zult dus toch keuzes moeten maken.

Vergelijkingswebsite Slimster heeft onderzoek gedaan naar streamingsdiensten. Nederlanders geven hier gemiddeld bijna €30 per maand aan uit. De onderzoekers hebben ook gevraagd welke streamingsdienst mensen als eerste zouden opzeggen. Wat schetst onze verbazing? Dat is Viaplay.

De onderzoekers hebben 1.066 Nederlands ondervraagd. Dat zijn er niet bijster veel, maar volgens Slimster is het een representatief panel. Bijna de helft van de ondervraagden (48,4%) geeft aan dat ze Viaplay als eerste op zouden zeggen. Voor alle duidelijkheid: dit zijn mensen die momenteel dus wel een abonnement hebben.

Voor een maandelijks opzegbaar Viaplay-abonnement betaal je tegenwoordig €19,99. Dat is toch wel veel geld, als je ziet dat mensen gemiddeld €30 in totaal uitgeven aan streamingsdiensten. En dan krijg je nog advertenties ook. Als je geen advertenties wil moet je €21,99 per maand betalen.

En hoe zit dat met F1 TV? Die komt een stuk beter uit de verf. Slechts 7,5% van de respondenten geeft aan F1 TV als eerste op te zeggen. Het zou natuurlijk wel kunnen dat ze F1 TV als tweede opzeggen, dus dat zegt niet zo veel. We kunnen echter wel voorzichtig concluderen dat Viaplay geen hele trouwe klanten heeft.