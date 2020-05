Elon Musk: Tesla Roadster heeft geen prioriteit

Maar de auto komt er wel. En hij wordt bizar.

Elon Musk schoof gisteravond voor de tweede keer aan bij Joe Rogan om gezellig een jointje te roken te kletsen. Uiteraard was er aan gespreksstof geen gebrek. Het welbekende virus voerde de boventoon, maar na een kleine twee uur kwam ook Tesla nog ter sprake.

Joe Rogan ziet een Tesla Roadster wel zitten en vroeg Musk wanneer deze te bestellen was. Dat bleek een lastige vraag te zijn voor Elon Musk. Na wat hakkelen zei hij dat hij geen precies tijdstip kon noemen dat het coronavirus de boel vertraagd heeft. Het is duidelijk (en begrijpelijk) dat de Tesla Roadster niet bovenaan het prioriteitenlijstje staat.

Musk somt op wat er wél prioriteit heeft: de productie van de Model Y moet worden opgevoerd, de Duitse Gigafactory moet uit de grond worden gestampt en de Gigafactory in Shanghai moet worden uitgebreid. Ook hebben de Cybertruck en de Semi voorrang. Als dat alles is afgewerkt gaat Tesla zich pas richten op de introductie van de Roadster. Om het op zijn Muskiaans te zeggen: het toetje komt na de aardappelen en de groente.

De Tesla Cybertruck werd pas in november onthuld, terwijl we de Roadster al in november 2017 voor het eerst zagen. Joe Rogan vraagt daarom expliciet: ‘De Roadster komt voor de Cybertruck?’ Na enige aarzeling zegt de grote baas van Tesla: ‘We kunnen de Cybertruck beter eerst doen.’

Joe Rogan en andere geïnteresseerden zullen dus nog even geduld moeten hebben. Om het enthousiasme erin te houden, belooft Musk dat dit geduld beloont zal worden. Het ‘basismodel’ zal in 1,9 seconden naar de 100 knallen. Daar blijft het echter niet bij. Er komt een versie nóg extremer is. Volgens Musk zal deze gebruik maken van rakettechniek. Eerder gaf Musk al aan dat de Roadster tien raketmotoren krijgt en dat hij kan zweven. Ieder ander zou vierkant uitgelachen worden bij zulke uitspraken, maar Elon Musk doet meestal ook echt wat hij belooft. We zijn zeer benieuwd.

Het hele twee uur durende interview is hieronder te kijken. Als je alleen geïnteresseerd bent in Tesla kun je doorspoelen naar 1 uur en 51 minuten.