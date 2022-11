Bedrijfswagens: Wanneer heb je een BE of C1 rijbewijs nodig?

Met een B rijbewijs kan je in een kleine bedrijfswagen rijden, maar wanneer heb je een BE of C1 rijbewijs nodig?

Heerlijk, lekker rijden en nooit meer een rijexamen hoeven te doen. Nou ja, je weet het maar nooit. Of je wordt zo oud dat je moet aantonen dat je het nog kan of de overheid verzint weer iets waardoor je je rijbewijs opnieuw moet halen. Dat laatste is nog niet het geval, gelukkig maar. Maar er zijn wel veel verschillende rijbewijzen in Nederland. Wij behandelen vandaag de vraag wanneer je je BE of C1 rijbewijs nodig hebt, want daar is nog best veel onduidelijkheid over.

En het is Bedrijfsauto Week! Dus super relevant.

Rijbewijs B

Ben je 18 jaar oud, dan gaan we allemaal voor dit rijbewijs. Het is dan ook je autorijbewijs. Je theorie-examen mag je al doen vanaf je zestiende jaar. Rijlessen volgen mag een half jaartje later. Klaar voor je examen? Dat is mooi, examen mag je doen vanaf 17 jaar. Alleen rijden zonder begeleider mag ‘pas’ vanaf je achttiende.

Eenmaal het rijbewijs gehaald mag je voertuigen besturen met vier wielen en een maximale massa van niet meer dan 3.500 kilo. Eigenlijk is dat best veel, als je je bedenkt dat een Mercedes-Benz G-Klasse 4X4 nog onder de 3.000 kilo is. Hier vallen dus heel veel bedrijfswagens onder. Denk aan de Volkswagen Crafter of een Mercedes Sprinter. Geen kleine busjes, maar wegen toch nog minder dan 3.500 kilo.

Het is wel verboden om meer dan acht personen te vervoeren. Dit is exclusief de bestuurder. Dus een 9-persoons Vito of Transporter personenbusje mag je daarmee gewoon rijden. Maar staat er een Sprinter of Crafter met meer stoelen klaar bij het verhuurbedrijf voor je vriendenweekend, dan krijg je die niet mee met alleen B rijbewijs.

Hiernaast mag je een aanhanger trekken van maximaal 750 kilo. Met je voertuig dan hé, zelf mag je zoveel trekken als je zou willen. De sterkste man ter wereld heeft eens een enorm vliegtuig vooruit getrokken, dat veel meer woog dan het hier genoemde maximum. Maar dat terzijde. Ook mag je een aanhanger trekken van meer dan 750 kilo als het voertuig en de aanhanger maar niet gezamenlijk boven de 3.500 kilo komen.

Maar stel nou dat je een aannemer bent met een flinke aanhanger voor je materiaal. Of een aannemer met een leuke boot voor in het weekend. Die is trailerbaar, maar de boot weegt meer dan de bovengenoemde kilo’s, dan mag je die niet trekken met een ‘standaard’ rijbewijs. Dan kom je al snel bij het rijbewijs BE.

Rijbewijs BE

Met dit rijbewijs mag je meer achter je voertuig hangen. Zo simpel is het. Het gewicht waarmee je mag rijden neemt dan aanzienlijk toe: je mag een aanhanger trekken tot maximaal 3.500 kilo. En onder bepaalde voorwaarden mag je een aanhanger of oplegger trekken van meer dan 3.500 kilo. Dit is van toepassing voor mensen die dit rijbewijs hebben gehaald voor 19 januari 2013, deze mensen (lucky you) mogen iedere aanhanger of oplegger gebruiken. Na deze datum zijn de regels aangepast en dus strenger.

Maar E achter B, daar zijn soms wat onduidelijkheden over. We zetten het voor je op een rij:

Je hebt E achter B nodig voor een combinatie waarvan de maximum toelaatbare massa (leeggewicht + laadvermogen) opgeteld meer is dan 3.500 kg, wanneer de aanhanger een maximum toelaatbare massa heeft van 750 kg

Bovenstaande geldt dus ook, wanneer de aanhanger niet vol beladen is.

Verwarring ontstaat wanneer mensen kijken naar het maximum toelaatbare gewicht van een aanhanger achter die auto. Daar kijkt de politie naar het werkelijke gewicht wanneer ze jouw combinatie controleren! Dus ja, wanneer jouw auto maximaal 1900kg mag ’trekken’ dan mag je wel met een aanhanger rijden van bijvoorbeeld max 2.000 kg. Zolang de aanhanger beladen niet meer dan 1.900 kg weegt. Maar indien de gehele combinatie op basis van maximum toelaatbare gewichten boven de 3.500kg komt heb je WEL je E achter B nodig.

Ook voor dit E achter B rijbewijs moet je rijlessen nemen en een praktijkexamen doen. Veel bestuurders denken er te gemakkelijk over: dat haal ik wel even! Dan kan je van een koude kermis thuiskomen. De tip is dan ook om je goed voor te bereiden en een tussentijdse toets te doen. Dan weet je precies wat je mag verwachten bij het examen.

Onze gratis tip. Iedereen die dit gaat halen heeft het waarschijnlijk nodig voor zijn werk. Je kunt gaan voor een snelcursus (hele ochtend ‘lessen’ en in de middag afrijden). Of voor losse lessen. Doe een proefles en kijk wat bij jou het beste past. Maar vooral en dat is onze tip: Kijk of je af kunt rijden in een stad die je kent. Want met een aanhanger tijdens een examen een wijk in rijden in een stad die je niet kent, dat is lastig.

Is dit nog steeds niet genoeg voor je en acht je een aanhanger niks, dan is er het rijbewijs C1

Rijbewijs C1

Hiermee mag je nog niet in een grote vrachtwagen rijden (rijbewijs C), maar wel in een kleine camper of lichte vrachtwagen. Denk bijvoorbeeld aan een Iveco Daily Crew Cab. Deze mag tussen de 3.500 en 7.500 kilo wegen. Hier denken veel mensen te licht over: ‘oh, die 3.500 kilo haal ik nooit’. De werkelijkheid is vaak anders. Neem bijvoorbeeld een camper die 3.100 kilo weegt (op het kentekenbewijs) en een laadvermogen 400 kilo heeft. Dan zou je hiermee met een rijbewijs B mogen rijden. Echter, meestal hangen we er nog fietsen aan, een extra watertank of een surfboard. Dan gaat het gewicht al snel over de 3.500 kg en heb je dus een rijbewijs C1 nodig! Dit is ook het geval bij een bestelauto, regelmatig worden deze ook te zwaar bevonden door allerlei (inbouw) toevoegingen met betrekking tot de bedrijfswagen inrichting.

Het rijbewijs toont aan dat je over de juiste vaardigheden beschikt om een dergelijk (groot) voertuig te besturen. Voordat je aan de rijlessen begint moet je je theoriecertificaat behaald hebben en een medische keuring doorlopen hebben.

Het theoriegedeelte bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over de verkeerswetgeving, gedragsregels en wetgeving van de voertuigtechniek. Deel 2 betreft de milieuaspecten, veiligheidsaspecten en bepalingen in de vervoerswetgeving. Gelukkig zijn de wachtlijsten voor examen doen zo goed als weggewerkt, dus je kunt relatief snel aan de slag. De medische keuring moet je doorlopen bij een arts die aangesloten is bij het CBR.

Je begrijpt het: het halen van je C1 vergt wat meer van je. Maar je hebt dan wel de kennis en ervaring om veilig de weg op te gaan. En dat is ook wel wat waard, toch?

*alle genoemde kilo’s die genoemd worden betreffen het lege gewicht + laadvermogen.