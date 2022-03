Officieel: F1 verscheurt contract met GP van Rusland

Het is klaar met F1-races in Rusland. Dit jaar gaat er niet geracet worden en de komende jaren ook niet.

Iedereen die ook maar iets met Rusland te maken heeft moet zich eens flink achter de oren krabben. De Formule 1 heeft zeker iets te maken met Rusland, want daar wordt jaarlijks geracet. Het is nu eenmaal zo dat foute landen vaak commercieel interessant zijn. En daar draait het allemaal om in de koningsklasse van de autosport.

Onlangs de enorme financiële belangen zien we toch dat het ene na het andere bedrijf de banden met Rusland verbreekt. Zelfs Shell trekt zich terug uit Rusland. De Formule 1 had zich al eerder uitgelaten over de Russische GP, maar ze hadden nog niet definitief de banden verbroken.

In het statement van vorige week gaf de Formule 1 aan dat het onmogelijk is om de Grand Prix van Rusland door te laten gaan “in de huidige omstandigheden.” Die laatste toevoeging is wel even belangrijk. Daarmee lieten ze de deur nog op een kier staan.

To vandaag, want de Formule 1 heeft nu het contract met de GP van Rusland beëindigd. Dit betekent dat niet alleen de Russische GP van dit jaar geschrapt zal worden, maar ook de toekomstige GP’s. Er zou eigenlijk vanaf volgend jaar in Sint-Petersburg geracet worden, maar dat feest gaat dus niet door.

De Grand Prix van Rusland staat sinds 2014 op de F1-kalender en er zijn sindsdien acht races verreden. Das Haus was oppermachtig in Rusland, want álle races in Sotsji zijn door een Mercedes-coureur gewonnen. Zoals het er nu naar uitziet zal dat zo blijven ook.