F1 teambaas geeft toe: “Heb mijn coureur onderschat”

Een opvallende ontboezeming van een F1 teambaas.

Op Günther Steiner na zijn teambazen in de Formule 1 normaal gesproken uiterst voorzichtig met het ego van hun coureurs. Deze mannetjes moeten immers zoveel mogelijk zelfvertrouwen hebben om optimaal te kunnen presteren. Voor de meeste mensen geldt dat dat toch beter gaat als je je geliefd voelt door je medewerkers en je baas.

Je zal dan ook vrijwel nooit een kritische noot horen over Verstappen door Horner of over Hamilton door Wolff. Het maakt daarbij eigenlijk niet uit of de beide mannen over de schreef gaan. Althans, het moet wel heel erg worden voordat zij wat kritiek krijgen. Max Verstappen mag bijvoorbeeld prima Esteban Ocon een duw geven van Marko en Horner. Ondanks dat je er zo je bedenkingen bij kan hebben als neutrale toeschouwer, hoe begrijpelijk het ook is.

Bij Williams kiest James Vowles echter voor een iets andere aanpak. De kersvers teambaas die overkwam van Mercedes, geeft doodleuk toe dat hij zijn twijfels had bij Logan Sargeant. De Amerikaan neemt dit jaar het stoeltje van Nicolas Latifi over naast Alexander Albon. Vowles zegt bij Auto-Motor-und-Sport:

Logan was al ooit als junior verbonden aan Mercedes en mocht een paar keer in de simulator werken. Hij reed destijds in de F3 voor een minder goed team. Dat er talent was, was duidelijk. Maar wij hadden al een paar goede junioren en het contact is afgeketst. Williams zag wél voldoende talent en heeft zijn F2 carrière daarna gefinancierd. Ik had zelf zo mijn twijfels. Nu hij echter in de auto zit en ik zijn data kan inzien, moet ik zeggen dat Williams het goed gezien had en ik niet. James Vowles, sprak voorheen vaak met Valtteri Bottas

Sargeant heeft in de eerste twee races nog geen puntjes gescoord noch teammaat Albonio verslagen in de kwalificaties. Echter zat hij in beide gevallen wel erg dicht in de buurt van de hoog aangeschreven Britse Thai. Een upgrade ten opzichte van Latifi lijkt Logan dus wel te zijn. Waarvan akte.