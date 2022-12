Dit zijn de beste F1-coureurs (volgens de F1-coureurs)

Alle coureurs hebben gestemd op de beste coureurs. Nou ja, bijna alle coureurs.

Als het gaat om het beoordelen van de Formule 1-coureurs is er natuurlijk maar één oordeel dat telt: het Autoblog F1 Eindrapport. Het is echter ook interessant om te zien wat anderen vinden. Zo kregen we eerder vandaag te horen wie volgens de teambazen de beste coureurs zijn.

Net als voorgaande jaren is ook aan de coureurs zelf gevraagd om hun collega-coureurs beoordelen. Deze keer hebben bíjna alle coureurs deelgenomen aan de stemming. Alleen Lewis Hamilton wou niet meedoen.

De spelregels zijn nog steeds hetzelfde: iedere coureur moet een top 10 maken. Vervolgens worden er punten uitgedeeld op dezelfde manier als bij een race. De winnaar krijgt dus 25 punten, de nummer twee 18 punten, enzovoorts. En mag je ook op jezelf stemmen als coureur? Ja, dat mag.

De coureurs erkennen toch hun meerdere in Max Verstappen, want ook in dit lijstje staat hij op nummer één. Hij mag zichzelf dus Driver’s Driver of the Year noemen. Charles Leclerc is – net als in het kampioenschap – de runner-up. Tot dusver geen gekke dingen.

Vanaf de nummer drie wordt het ietsje interessanter. Waar de teambazen nog Russel boven Hamilton verkozen, gaan ze bij de stemming onder de coureurs gelijk op. Het is dus een gedeelde derde plaats voor de Mercedes-coureurs. Lando mag zich ‘best of the rest’ noemen in de lijstje. Hij komt na de gedeelde derde plaats op nummer vijf.

Perez wordt door zijn mede-coureurs niet zo hoog aangeslagen als door de teambazen. In het lijstje van de teambazen stond hij op nummer vijf, maar nu moet hij een achtste plek delen met Albon en Vettel. Vorig jaar stond Checo overigens helemaal niet in de top 10.

De hele top 10, zoals gekozen door de coureurs, ziet er als volgt uit:

Max Verstappen Charles Leclerc George Russell (gedeelde plaats) Lewis Hamilton (gedeelde plaats) Lando Norris Fernando Alonso Carlos Sainz Alex Albon (gedeelde plaats) Sebastian Vettel (gedeelde plaats) Sergio Perez (gedeelde plaats)

Bron: Formula1.com